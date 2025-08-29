Thủ tướng Đức: Sẽ không có thượng đỉnh Putin-Zelensky 29/08/2025 06:11

(PLO)- Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng sẽ không có hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky trong thời gian tới, bất chấp các nỗ lực ngoại giao quốc tế.

Ngày 28-8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đưa ra tuyên bố "không mấy lạc quan" về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, theo hãng tin Reuters.

“Hiển nhiên sẽ không có cuộc gặp nào giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin" - ông Merz nói với báo giới trước khi hội đàm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại TP Besançon (Pháp) hôm 28-8.

Ông Merz cũng nhấn mạnh điều này “khác với những gì đã được nhất trí giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trước đó".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Ralf Hirschberger/AFP

Thủ tướng Merz cùng ông Zelensky và các đồng minh NATO châu Âu chủ chốt của Kiev đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 18-8, chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông Trump và ông Putin diễn ra ở Alaska.

Theo tường thuật, trong cuộc họp này, ông Trump thậm chí đã gọi điện trực tiếp cho người đồng cấp Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani ngày 28-8 nhận định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine khó có khả năng kết thúc trong năm nay.

“Cuộc chiến sẽ không kết thúc nhanh chóng như một số người đã nói và tin tưởng… Tôi không muốn bi quan, nhưng tôi không nghĩ có thể có giải pháp nào trước cuối năm nay” - ông Tajani nói sau cuộc họp nội các ở TP Rome (thủ đô Ý).

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh Fox News tối 26-8, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Mỹ vẫn đang liên hệ với cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Witkoff vẫn bày tỏ tin tưởng vào triển vọng diễn ra hội nghị thượng đỉnh hướng tới chấm dứt chiến sự giữa hai nước.

Ông Witkoff một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc “thu hẹp các vấn đề” giữa Moscow và Kiev, hướng tới giải pháp hoà bình kết thúc chiến sự ở Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ cho biết ngay tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Nga đã khẳng định mong muốn hoà bình. Ông Witkoff “hy vọng [ông Putin] sẽ giữ nguyên tuyên bố đó”.