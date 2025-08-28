Thổ Nhĩ Kỳ truy tố nhiều lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng tội gián điệp quân sự 28/08/2025 14:47

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ truy tố 2 lãnh đạo một công ty quốc phòng, 1 cựu lãnh đạo một nhà thầu quân sự với cáo buộc gián điệp quân sự, liên can tới tổ chức khủng bố lưu vong.

Văn phòng Công tố viên trưởng TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 27-8 cho biết cơ quan này đã bắt giữ và truy tố 2 nhân vật cao cấp nhất của tập đoàn công nghiệp quốc phòng ASSAN Group (Thổ Nhĩ Kỳ) vì có liên hệ với các tổ chức vũ trang của người Kurd, theo hãng thông tấn Anadolu.

Chủ tịch Emin Oner và Tổng Giám đốc Gurcan Okumus của ASSAN Group bị bắt giữ với cáo buộc “là thành viên một tổ chức khủng bố có vũ trang” và “hoạt động gián điệp quân sự”.

2 lãnh đạo của ASSAN Group bị cáo buộc tham gia vào FETO – tổ chức có liên hệ mật thiết với giáo sĩ (lưu vong) Fethullah Gulen. FETO bị Ankara liệt vào danh sách khủng bố.

Tập đoàn quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ASSAN Group đang đối mặt nhiều tin đồn, cáo buộc nghiêm trọng, mới nhất là việc 2 lãnh đạo cấp cao bị truy tố tội gián điệp quân sự. Ảnh: ANADOLU

Giới chức Istanbul nhấn mạnh rằng các hành vi trên càng nghiêm trọng hơn khi xét tới tầm quan trọng của ngành nghề kinh doanh của 2 bị cáo là ngành công nghiệp quốc phòng.

Bị cáo Okumus còn là cựu Giám đốc của TUBITAK SAGE – viện nghiên cứu quốc phòng chuyên phát triển đạn dược, tên lửa hàng đầu trong hệ thống cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng chức năng vẫn đang thu thập chứng cứ tại nơi ở và văn phòng của 2 bị cáo. Cuộc điều tra “đang tiếp tục theo nhiều hướng khác nhau”.

Văn phòng Công tố viên trưởng Istanbul cho biết 10 công ty con trực thuộc ASSAN Group được đưa về quyền quản lý tạm thời của Quỹ Bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm Thổ Nhĩ Kỳ (TMSF).

TMSF là một cơ quan do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thành lập. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tiết kiệm, TMSF còn được Ankara giao quản lý các tài sản là các doanh nghiệp sai phạm bị tịch thu.

Cùng ngày 27-8, Văn phòng Công tố viên trưởng Istanbul cũng công bố việc bắt giữ, truy tố ông Ismet Sayhan – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Công nghiệp máy móc và hóa chất (MKE). MKE do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quản lý, là nhà thầu cung cấp nhiều sản phẩm quân sự cho quân đội nước này.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Sayhan đã bị bắt hôm 23-8 với cáo buộc tương tự 2 bị cáo Oner và Okumus – gián điệp quân sự và tham gia tổ chức khủng bố.

Ngày 27-8, ông Sayhan đã hầu toà và các công tố viên công bố thêm cáo buộc tiêu hủy tài liệu liên quan đến an ninh nhà nước, lạm dụng quyền hạn và gian lận để có được tài liệu trên đối với ông Sayhan.

Tuần trước, 17 người đã bị bắt giữ tại TP Istanbul, thủ đô Ankara và một số địa phương khác với các cáo buộc tội phạm có tổ chức. Đợt truy bắt này được cho là có liên quan tới vụ bắt giữ 3 đối tượng trên.