Ông Tập gửi thông điệp năm mới, nhấn mạnh kế hoạch 5 năm lần thứ 15 01/01/2026 08:43

(PLO)- Trong thông điệp năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu trong năm qua và sẵn sàng hướng đến năm mới 2026 – năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

Trước thời khắc chuyển giao giữa năm 2025 và năm 2026, Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình đã gửi thông điệp năm mới đến tất cả người dân TQ. Trong đó, ông Tập nhấn mạnh nhiều vấn đề quan trọng.

Mở đầu thông điệp, ông Tập gửi lời chúc đến toàn thể người dân. Ông cho biết năm 2025 đánh dấu sự hoàn thành Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển kinh tế và xã hội của TQ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp năm mới 2026. Ảnh: TÂN HOA XÃ

“Trong 5 năm qua, chúng ta đã nỗ lực tiến lên với tinh thần và nghị lực, vượt qua nhiều khó khăn và thách thức. Chúng ta đã đạt được các mục tiêu trong Kế hoạch 5 năm và có những bước tiến vững chắc trên hành trình hiện đại hóa mới của Trung Quốc. Sản lượng kinh tế của chúng ta đã liên tiếp vượt qua các mốc quan trọng và dự kiến ​​đạt 140.000 tỉ nhân dân tệ. Sức mạnh kinh tế, năng lực khoa học công nghệ, năng lực quốc phòng và sức mạnh tổng hợp quốc gia đều đạt đến tầm cao mới” – chủ tịch TQ nói.

Ông Tập cũng nhấn mạnh TQ năm qua ghi nhận nhiều sự phát triển trong công tác văn hóa, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Ông cũng cho biết năm 2025 TQ đã tham gia tích cực vào quá trình “thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn” thông qua nhiều sáng kiến và sự kiện do nước này tổ chức.

“Thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi và biến động, và một số khu vực vẫn đang chìm trong chiến tranh. Trung Quốc luôn đứng về phía lẽ phải của lịch sử, và sẵn sàng hợp tác với tất cả quốc gia để thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới” – ông nói.

Trong thông điệp, ông Tập cũng nhấn mạnh chính sách “một quốc gia, hai chế độ” về vấn đề Đài Loan.

Chủ tịch TQ cho biết năm 2026 đánh dấu sự khởi đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của nước này. Ông cho rằng TQ cần có những bước đi vững chắc để thúc đẩy phát triển, tiếp tục đào sâu cải cách và mở cửa trên mọi lĩnh vực, mang lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người và viết nên một chương mới trong câu chuyện kỳ ​​tích của TQ.

“Mặt trời năm mới sắp mọc. Mong đất nước vĩ đại của chúng ta rạng rỡ! Mong đồng ruộng khắp cả nước bội thu! Mong dân tộc ta tắm mình trong ánh ban mai buổi sáng! Mong tất cả các bạn được tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và đạt được mọi thành công! Mong mọi ước mơ của các bạn thành hiện thực!” – ông kết thúc thông điệp.