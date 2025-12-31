Năm mới 2026 đã về trên địa cầu, cùng ngắm pháo hoa rực rỡ ở New Zealand và Úc 31/12/2025 18:35

(PLO)- Khi nhiều nơi trên thế giới vẫn trong những giờ cuối của năm cũ, New Zealand và các đảo quốc Thái Bình Dương đã sớm bước sang năm mới, với màn pháo hoa rực rỡ, mở đầu không khí lễ hội toàn cầu.

Khi nhiều nơi trên thế giới vẫn còn chìm trong những giờ cuối cùng của năm cũ, các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương đã sớm bước sang năm mới, theo tờ The Guardian.

Đất nước đón năm mới 2026 đầu tiên trên thế giới là Cộng hoà Kiribati (lúc 17 giờ 31-12, theo giờ VN).

New Zealand trở thành một trong những điểm đầu tiên chào đón thời khắc chuyển giao, với các màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Auckland, mở màn cho không khí lễ hội trên toàn cầu.

Thành phố Auckland đã chính thức chào năm mới bằng màn trình diễn pháo hoa đầy sắc màu trên tháp Sky Tower. Nguồn: SKY NEWS

Khoảnh khắc đếm ngược đón năm mới 2026 ở Auckland. Nguồn: X

Cùng thời điểm, các quốc đảo Thái Bình Dương như Samoa, Tonga, cùng Tokelau cũng tưng bừng đón chào năm 2026 với nhiều hoạt động lễ hội.

Tại Úc, màn pháo hoa sớm dành cho các gia đình đã diễn ra trên cầu cảng Sydney trước khi bước vào chương trình pháo hoa chính lúc nửa đêm (giờ địa phương, tức 20 giờ tối 31-12 theo giờ VN). Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng ghi lại khoảnh khắc này.

Pháo hoa rực sáng cảng Sydney trong màn trình diễn lúc 21 giờ 31-12 (giờ địa phương) dành cho các gia đình, nhìn từ mũi Mrs Macquaries (Sydney). Ảnh: Dan Himbrechts/AAP