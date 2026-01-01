Ông Trump tuyên bố rút lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi Chicago, Los Angeles,... 01/01/2026 06:47

(PLO)- Ông Trump tuyên bố sẽ rút Lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi loạt TP nhưng vẫn để ngỏ khả năng điều động trở lại "dưới một hình thức khác biệt và mạnh mẽ hơn nhiều".

Ngày 31-12-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt việc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại các TP Chicago (bang Illinois), Los Angeles (bang California) và Portland (bang Oregon).

Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo sẽ đưa lực lượng liên bang trở lại các TP này nếu tội phạm gia tăng trở lại, tờ The Hill đưa tin.

“Portland, Los Angeles và Chicago có lẽ đã sụp đổ nếu không có sự can thiệp của chính phủ liên bang. Chúng tôi sẽ trở lại, có lẽ dưới một hình thức khác biệt và mạnh mẽ hơn nhiều, khi tội phạm bắt đầu gia tăng trở lại. Chỉ là vấn đề thời gian!” - Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi Chicago, Los Angeles,.... Ảnh: AFP

Trong bài đăng, Tổng thống Trump cũng đặt câu hỏi tại sao các thành phố trên muốn quân đội rời đi ngay từ đầu.

“Thật khó tin rằng những thị trưởng và thống đốc đảng Dân chủ này, tất cả đều rất bất tài, lại muốn chúng ta rời đi, nhất là khi xét đến những tiến bộ to lớn đã đạt được?” - ông Trump viết.

Động thái này diễn ra một tuần sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bất lợi với nỗ lực của ông Trump trong việc triển khai quân đội tuần tra các đường phố của Mỹ. Theo đó, Tòa đã bác bỏ yêu cầu của tổng thống Mỹ về việc điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia đến khu vực Chicago để bảo vệ các quan chức liên bang thực thi chương trình nhập cư của ông.

Trong một phán quyết dường như với tỉ lệ 6-3 hồi tuần trước, Tòa án Tối cao giải thích rằng luật liên bang nói chung cấm quân đội liên bang tham gia vào việc thực thi pháp luật dân sự.

Ông Trump bắt đầu triển khai quân đội vào tháng 6 khi chiến dịch trấn áp nhập cư của ông gây ra các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ. Chính quyền Trump lập luận rằng việc triển khai lực lượng là cần thiết để bảo vệ các cơ sở và nhân viên liên bang trong quá trình thực thi luật nhập cư.

Việc ông Trump tuyên bố rút lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi một số TP đã được Tổng chưởng lý bang California - ông Rob Bonta (thuộc đảng Dân chủ) hoan nghênh, đồng thời cáo buộc chính quyền ông Trump đang sử dụng lực lượng Vệ binh Quốc gia như "quân cờ chính trị".