Ông Trump điều Vệ binh Quốc gia California đến Oregon 06/10/2025 06:04

(PLO)- Thống đốc bang Oregon (Mỹ) - bà Tina Kotek nói rằng khoảng 100 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia California đã có mặt tại Oregon sau lệnh điều động của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 5-10, Thống đốc bang Oregon (Mỹ) - bà Tina Kotek nói rằng khoảng 100 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia California đã có mặt tại Oregon và còn nhiều binh sĩ nữa đang được điều động tới, theo đài CNN.

Diễn biến trên xuất hiện sau khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết ngăn chặn việc Tổng thống Mỹ Donald Trump điều Lực lượng Vệ binh Quốc gia Oregon đến TP Portland (bang Oregon).

Bà Kotek cho rằng việc ông Trump điều vệ binh từ California dường như là hành động cố tình né tránh phán quyết của tòa.

“Không có lý do gì để can thiệp quân sự tại Oregon. Không có nổi dậy nào ở Portland. Không có mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia. Oregon là quê hương của chúng tôi, không phải mục tiêu quân sự” - bà Kotek nói.

Biểu tình bên ngoài trụ sở Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở TP Portland (bang Oregon, Mỹ) tối 4-10. Ảnh: Jennifer Singh/KATU News

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã ra lệnh điều động binh sĩ liên bang đến các TP do đảng Dân chủ lãnh đạo như Chicago và Portland, cho rằng việc triển khai quân là cần thiết để bảo vệ nhân viên và tài sản của cơ quan nhập cư liên bang trước “các cuộc biểu tình bạo lực” do “những kẻ khủng bố trong nước” thực hiện.

Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom cho biết ông có kế hoạch khởi kiện việc điều quân này.

“Đây là hành vi lạm dụng luật pháp và quyền lực nghiêm trọng” - ông Newsom nói.

Nhà Trắng ngày 5-10 đã bảo vệ quyết định của Tổng thống Trump, nói rằng ông Trump “đã thực thi quyền hợp pháp để bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang tại Portland sau các cuộc bạo loạn và tấn công nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật”.

“Lần này, ông Gavin nên đứng về phía những công dân tuân thủ pháp luật, thay vì đứng về phía những tội phạm bạo lực đang phá hoại Portland và các TP trên khắp đất nước” - người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson nói với CNN.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia California chưa bình luận về diễn biến trên.

Thẩm phán liên bang Karin Immergut ngày 4-10 đã ban hành lệnh cấm tạm thời, ngăn ông Trump điều Lực lượng Vệ binh Quốc gia Oregon đến TP Portland. Chính quyền Tổng thống Trump cho biết sẽ kháng cáo.

Phán quyết của Thẩm phán Immergut cho rằng tổng thống dường như đã liên bang hóa Lực lượng Vệ binh Quốc gia Oregon “mà không có cơ sở hiến định”, và các cuộc biểu tình ở Portland “không tạo ra mối nguy nổi dậy”.

Tháng trước, một thẩm phán liên bang tại California đã ra phán quyết rằng chính quyền Mỹ vi phạm pháp luật khi điều hàng nghìn binh sĩ Vệ binh Quốc gia và hàng trăm lính Thủy quân lục chiến đến xử lý các cuộc biểu tình ở Los Angeles.