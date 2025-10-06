Ông Putin cảnh báo ông Trump liên quan tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk 06/10/2025 05:19

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng mối quan hệ giữa Moscow và Washington sẽ bị hủy hoại nếu Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, điều này sẽ giáng một đòn nghiêm trọng vào quan hệ giữa Washington và Moscow, đài RT đưa tin ngày 5-10.

Ông Putin nhấn mạnh rằng nếu ông Trump quyết định cung cấp Tomahawk cho Ukraine thì điều đó sẽ “dẫn tới sự đổ vỡ trong quan hệ Mỹ - Nga, ít nhất là làm tiêu tan những xu hướng tích cực vừa mới xuất hiện”.

Trước đó, phát biểu tại diễn đàn Valdai ngày 2-10, tổng thống Nga lập luận rằng quân đội Ukraine sẽ không thể vận hành một hệ thống phức tạp như Tomahawk nếu không có “sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK/Alexander Kazakov

Ông Putin cho rằng “việc Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk sẽ không làm thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường”.

Nhà lãnh đạo Nga dẫn chứng việc trước đây Mỹ từng cung cấp tên lửa ATACMS, ban đầu “gây ra một số thiệt hại, nhưng cuối cùng các hệ thống phòng không của Nga đã thích nghi”.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của tổng thống Nga.

Thông tin về việc Mỹ cân nhắc chuyển giao tên lửa Tomahawk xuất hiện sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tháng trước.

Ngày 28-9, ông Vance xác nhận với đài Fox News rằng Mỹ “chắc chắn đang xem xét” khả năng cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk - loại tên lửa có giá ước tính 1,3 triệu USD, với tầm bắn 2.500 km, đủ để vươn tới thủ đô Moscow.

Ngày hôm sau, đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg gợi ý rằng ông Trump có thể đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, hãng Reuters ngày 2-10 dẫn các nguồn tin rằng Washington khó có khả năng cung cấp Tomahawk cho Kiev vì số tên lửa hiện có đã được phân bổ cho Hải quân Mỹ và các mục đích khác.

Cùng thời điểm, tờ Financial Times dẫn lời một quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên rằng một số người trong nội bộ của ông Trump vẫn hoài nghi về khả năng của Tomahawk trong việc thay đổi cục diện chiến trường.