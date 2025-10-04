Đan Mạch cáo buộc Nga có hành động ‘khiêu khích’ trên biển 04/10/2025 07:08

(PLO)- Cơ quan tình báo quốc phòng Đan Mạch cáo buộc các tàu chiến Nga nhiều lần áp sát theo hướng dễ va chạm, chĩa vũ khí vào tàu hải quân Đan Mạch, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang ngoài ý muốn.

Ngày 3-10, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch cáo buộc các tàu chiến Nga nhiều lần áp sát theo hướng dễ va chạm, chĩa vũ khí vào tàu hải quân Đan Mạch và gây nhiễu hệ thống định vị tại các eo biển của Đan Mạch - tuyến hàng hải nối Biển Baltic với Biển Bắc, theo hãng tin Reuters.

Cơ quan này cảnh báo những sự cố như vậy có nguy cơ dẫn đến leo thang ngoài ý muốn.

“Chúng tôi đã chứng kiến nhiều vụ việc ở các eo biển Đan Mạch, nơi trực thăng không quân và tàu hải quân Đan Mạch bị radar bám mục tiêu và thậm chí bị chĩa vũ khí trực diện từ các tàu chiến Nga” - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch, ông Thomas Ahrenkiel, nói tại một cuộc họp báo.

Ông Ahrenkiel cáo buộc các tàu chiến Nga đã đi theo lộ trình suýt va chạm với tàu Đan Mạch khi đi qua eo biển.

Các tàu của Hải quân Đan Mạch. Ảnh: HẢI QUÂN ĐAN MẠCH

Ông Ahrenkiel nói thêm rằng một tàu chiến Nga đã neo trong vùng biển Đan Mạch hơn một tuần, cho thấy khả năng Moscow can thiệp nếu Đan Mạch tìm cách hạn chế hoạt động của “hạm đội bóng tối” Nga.

“Hạm đội bóng tối” là biệt danh mà các nước phương Tây dùng để chỉ những đội tàu Nga vận chuyển dầu từ Nga đến các nước nhằm lách các lệnh trừng phạt và duy trì nguồn thu. Hạm đội này được cho là có hàng trăm tàu không biển hiệu, không định vị hoạt động trên biển, mà phương Tây cho rằng điều này sẽ gây nguy cơ mất an ninh hàng hải.

Theo ông Ahrenkiel, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch cũng ghi nhận các tàu chiến Nga đi qua eo biển Đan Mạch với thiết bị sonar và gây nhiễu. Ông cho biết “rất có khả năng” các thiết bị này đã chặn tín hiệu và gây nhiễu GPS nghiêm trọng tại Đan Mạch.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch cho rằng Nga đang tiến hành chiến tranh hỗn hợp nhằm vào Đan Mạch và phương Tây nói chung.

“Nga đang sử dụng các phương tiện quân sự, kể cả hành động khiêu khích, để gây sức ép lên chúng ta mà không vượt qua lằn ranh của một cuộc xung đột vũ trang theo nghĩa truyền thống” - ông Ahrenkiel nói.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Moscow nhiều lần phủ nhận liên quan đến các vụ tấn công hỗn hợp ở châu Âu.