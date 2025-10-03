Ông Putin lên tiếng vụ Pháp bắt thủy thủ tàu nghi thuộc 'Hạm đội bóng tối' 03/10/2025 09:16

Ngày 2-10, tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai được tổ chức tại TP Sochi (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng về việc Pháp bắt giữ một tàu chở dầu mà Paris nghi là liên quan "Hạm đội bóng tối" của Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Trước đó, hôm 1-10, Pháp cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ tàu chở dầu Boracay treo cờ Benin cùng với 2 thành viên thủy thủ đoàn được cho là thuyền trưởng và thuyền phó tàu này.

Vụ bắt giữ diễn ra khi con tàu này đang neo đậu ngoài khơi cảng Saint-Nazaire, miền Tây nước Pháp. Giới chức Pháp cho biết con tàu đang bị điều tra vì "những hành vi vô cùng bất thường", bao gồm việc không cung cấp bằng chứng về nguồn gốc tàu và không tuân thủ mệnh lệnh của nhà chức trách.

Báo đài phương Tây đưa tin rằng cơ quan điều tra Pháp nghi ngờ con tàu này có thể có liên quan các máy bay không người lái (UAV) được phát hiện gần các sân bay và địa điểm quân sự của Đan Mạch vào tháng trước, dẫn đến việc chính quyền Đan Mạch ra lệnh hạn chế bay UAV dân sự.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng thủy thủ đoàn Boracay bị nghi là phạm "nhiều tội nghiêm trọng" và điều đó khiến họ bị bắt giữ. Tuy nhiên, ông Macron không xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa tàu chở dầu này và hành vi vi phạm không phận ở Đan Mạch.

Bình luận về việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu Boracay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh đây là là “hành vi cướp biển”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai được tổ chức tại TP Sochi (Nga) vào ngày 2-10. Ảnh: TASS

"Đây là cướp biển. Bởi vì tàu chở dầu bị bắt giữ ở vùng biển trung lập mà không dựa vào căn cứ nào. Có lẽ họ đang tìm kiếm một số hàng hóa phục vụ chiến tranh như UAV hay thứ gì khác. Không có cái gì như vậy cả. Chúng không có ở đó và không thể có ở đó" - nhà lãnh đạo Nga nói.

Ông Putin cũng cho rằng việc bắt giữ tàu buôn có thể dẫn đến xung đột và ông cũng không muốn bình luận sâu về vụ việc này để thỏa mãn những bên đang chờ đợi phản ứng gay gắt từ Nga.

Theo ông Putin, châu Âu sẽ có cơ hội chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi các vấn đề nội bộ khu vực và củng cố lập luận có mối đe dọa bên ngoài được cho là xuất phát từ Nga.

Ông Putin cho rằng việc bắt giữ tàu dưới nghi vấn là thuộc "Hạm đội bóng tối" là phi pháp vì không có khái niệm nào như vậy tồn tại trong luật biển quốc tế.

“Hạm đội bóng tối” là biệt danh mà các nước phương Tây dùng để chỉ những đội tàu Nga vận chuyển dầu từ Nga đến các nước nhằm lách các lệnh trừng phạt và duy trì nguồn thu. Hạm đội này được cho là có hàng trăm tàu không biển hiệu, không định vị hoạt động trên biển, mà phương Tây cho rằng điều này sẽ gây nguy cơ mất an ninh hàng hải.