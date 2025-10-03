Chiến sự Nga - Ukraine 3-10: Tổng tư lệnh Ukraine ra chỉ đạo nóng trước các đòn UAV Nga; Điện Kremlin cảnh báo rắn về tên lửa Tomahawk 03/10/2025 07:46

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng với 133 trận giao tranh trong ngày; Hai bên tiếp tục trao đổi tù binh; Tổng tư lệnh Ukraine chỉ đạo tăng cường phòng không trước các đòn UAV của Nga.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang với loạt cuộc tấn công trong ngày.

Tổng tư lệnh Ukraine chỉ đạo tăng cường phòng không trước các đòn UAV Nga

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 2-10 có 133 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó lực lượng Nga đã thực hiện 64 cuộc đột phá vào hệ thống phòng thủ của Ukraine ở các TP Pokrovsk và Novopavlivka (tỉnh Donetsk).

“Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 133 cuộc giao tranh. Nga đã thực hiện 47 cuộc không kích, thả 115 quả bom dẫn đường và thực hiện 3.247 cuộc pháo kích vào các vị trí của chúng tôi” - theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Lực lượng chống tăng thuộc Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương ở Ukraine rằng các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày 2-10 đã làm 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Không quân Ukraine báo cáo rằng lực lượng Nga đã phóng 86 UAV tấn công và UAV mồi bẫy loại Shahed trong đêm 1 rạng sáng 2-10. Hệ thống phòng không đã đánh chặn được 53 UAV, nhưng vẫn còn 31 UAV tấn công trúng 6 địa điểm.

Tại tỉnh Kharkiv, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov nói rằng các cuộc không kích của Nga đã khiến 1 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk - ông Vadym Filashkin báo cáo về 1 người thiệt mạng và một người bị thương ở tỉnh này do trúng không kích của Nga.

Tỉnh Kherson ghi nhận 2 người chết và 4 người bị thương sau khi một cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng xã hội và quan trọng, làm hư hại một tòa nhà chung cư và 10 ngôi nhà, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin.

Tỉnh trưởng tỉnh Odessa - ông Oleh Kiper cho biết thêm rằng cuộc tấn công đã khiến 46.600 cư dân sống trong cảnh mất điện.

Tại tỉnh Sumy, 3 người đã bị thương khi lực lượng Nga thực hiện 118 cuộc tấn công vào 43 khu định cư, Tỉnh trưởng Oleh Hryhorov cho biết.

Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia - ông Ivan Fedorov báo cáo về một người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga.

. Ngày qua, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa ra một loạt quyết định nhằm tăng cường phòng không ở các khu vực tiền tuyến và biên giới, bao gồm việc tăng số lượng UAV đánh chặn.

Theo ông Syrskyi, vào tháng 9, lực lượng Nga đã triển khai gần 6.900 UAV, trong đó hơn 3.600 UAV Shahed trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

Ông Syrskyi cảnh báo rằng Nga liên tục thay đổi chiến thuật UAV và hiện đang tăng cường tấn công vào các khu vực tiền tuyến và biên giới, chủ động nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và các địa điểm dân sự.

“Lực lượng vũ trang Ukraine phải áp dụng các giải pháp hiệu quả cả ngày lẫn đêm để đẩy lùi mối đe dọa này” - vị tổng tư lệnh nói.

Ông Syrskyi lưu ý rằng lực lượng Ukraine đang tiếp tục xây dựng năng lực cho các đơn vị chống lại UAV của đối phương bằng UAV đánh chặn.

.Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2-10 đưa tin quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.510 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trong ngày qua.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov nói rằng Ukraine đã tấn công tỉnh này bằng hơn 150 UAV và gần 60 quả đạn trong 24 giờ qua.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

Ngày 2-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine đã đưa 185 binh sĩ và 20 dân thường trở về nước trong cuộc trao đổi mới nhất với Nga, theo Kyiv Independent.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thả 185 tù binh Ukraine để đổi lấy 185 binh sĩ Nga.

Theo ông Zelensky, những người được trả về Ukraine bao gồm những người lính bị bắt trong trận chiến giành Mariupol và trận chiến tại Nhà máy điện hạt nhân Chornobyl (Kiev).

Tù binh Ukraine trở về nước ngày 2-10. Ảnh: TELEGRAM

Financial Times: Nga cải tiến tên lửa để né Patriot

Nga đã nâng cấp tên lửa để tránh bị hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đánh chặn, tờ Financial Times đưa tin ngày 2-10, dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Ukraine và phương Tây.

Những cải tiến này đã thể hiện rõ trong các đợt tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở sản xuất UAV của Ukraine.

Theo các nguồn tin, Nga đã chỉnh sửa hệ thống tên lửa di động Iskander-M và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Các tên lửa này được cho là đã cải tiến để bay theo quỹ đạo tiêu chuẩn trước khi bất ngờ đổi hướng và lao xuống dốc đứng nhằm khiến hệ thống Patriot của Ukraine khó phát hiện và đánh chặn.

Ukraine đã đánh chặn được 37% tên lửa đạn đạo của Nga trong tháng 7, nhưng tỉ lệ này giảm xuống chỉ còn 6% trong tháng 9, dù số lần Nga phóng tên lửa có giảm, theo Financial Times.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Điện Kremlin ra cảnh báo rắn về tên lửa Tomahawk

Ngày 2-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga sẽ đáp trả “một cách thích hợp” nếu tên lửa tầm xa Tomahawk do Mỹ sản xuất được chuyển giao cho Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Cũng trong ngày 2-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nếu Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine sẽ dẫn tới một làn sóng leo thang nguy hiểm mới.

“Không thể sử dụng Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ. Điều này sẽ đồng nghĩa với một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, mang tính chất khác hẳn, kể cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ” - ông Putin lưu ý.

Trước đó, ngày 28-9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng chính quyền Mỹ đang cân nhắc việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho các nước NATO để sau đó chuyển giao cho Ukraine.

Ông Vance lưu ý rằng quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.