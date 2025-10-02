Điện Kremlin: Sẽ có hành động pháp lý nếu phương Tây tịch thu tài sản Nga 02/10/2025 07:58

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo EU "gậy ông đập lưng ông" nếu cố khai thác tài sản Nga bị đóng băng để viện trợ cho Ukraine.

Ngày 1-10, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm khai thác tài sản Nga bị đóng băng để viện trợ cho Ukraine đồng nghĩa “hành vi trộm cắp”, đài RT đưa tin.

Ông Peskov nhấn mạnh hành động đó sẽ dẫn tới các vụ kiện tụng và phản tác dụng khi phá hủy niềm tin vào hệ thống tài chính phương Tây.

“Những kế hoạch này thực chất là sự tịch thu trái phép tài sản của Nga. Chúng tôi đang nói đến hành vi ăn cắp. Nếu ai đó muốn đánh cắp tài sản, quỹ của chúng tôi và chiếm đoạt trái phép... thì họ sẽ phải đối mặt các thủ tục tố tụng pháp lý theo cách này hay cách khác" - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov nhấn mạnh mọi nỗ lực khai thác các quỹ chủ quyền của Nga cuối cùng cũng sẽ phản tác dụng.

“Tất cả những bước đi này đều dẫn tới việc hủy hoại hoàn toàn niềm tin vào nguyên tắc bất khả xâm phạm tài sản. Gậy ông sẽ đập lưng ông, và sẽ giáng mạnh vào những quốc gia đang lưu giữ phần lớn số tài sản này cũng như những nước quan tâm tới sức hấp dẫn đầu tư” - ông Peskov cảnh báo.

Phương Tây chưa lên tiếng về phát ngôn từ phía Nga.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất một khoản “vay bồi thường” trị giá 140 tỉ euro (165 tỉ USD), được tài trợ bằng lợi nhuận từ tài sản Nga bị đóng băng. Một phần khoản vay này sẽ được dùng để mua vũ khí sản xuất tại châu Âu cung cấp cho Kiev, đồng thời hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của khối.

Một số quốc gia thành viên đã bác bỏ đề xuất mới nhất của bà Leyen, cảnh báo rằng kế hoạch này có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Bỉ tỏ ra đặc biệt chỉ trích, khi Thủ tướng nước này là ông Bart De Wever gọi đây là “một tiền lệ nguy hiểm”.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản Nga - trong đó khoảng 2/3 được lưu giữ tại công ty thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở ở Bỉ. Số quỹ này từ đó đã sinh lời hàng tỉ USD tiền lãi, mà phương Tây tìm cách chuyển hướng cho Kiev.

Năm ngoái, Nhóm G7 (7 nền kinh tế tiên tiến háng đầu thế giới) đã ủng hộ kế hoạch sử dụng khoản lãi để bảo đảm khoản vay 50 tỉ USD cho Kiev, nhưng đa số sáng kiến đến nay vẫn tránh tịch thu trực tiếp do vướng rào cản pháp lý và lo ngại về mất ổn định tài chính toàn cầu.

Moscow nhiều lần lên án việc phong tỏa và bất kỳ nỗ lực nào nhằm chuyển hướng tài sản Nga là bất hợp pháp, đồng thời cam kết sẽ có biện pháp đáp trả.