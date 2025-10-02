UAV Ukraine truy sát lãnh đạo hội đồng đại biểu 1 TP ở tỉnh Kherson 02/10/2025 06:31

Ngày 1-10, Tỉnh trưởng Kherson (Ukraine) do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo cho biết lãnh đạo Hội đồng Đại biểu TP Novaya Kakhovka (tỉnh Kherson) Vladimir Leontiev đã qua đời tại bệnh viện sau khi bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, theo đài RT.

Ông Leontiev, 61 tuổi, đã bị thương vào sáng 1-10 khi một UAV của Ukraine, được gọi là "Baba Yaga", nhắm vào thành phố. Theo báo đài Nga, chiếc UAV đeo bám ông Leontiev và đã đâm trúng lưng ông trước khi ông kịp đến nơi trú ẩn. Ông bị thương do UAV nổ và bị tổn thương cột sống nghiêm trọng. Hai người dân khác là phụ nữ cũng đã được ghi nhận là bị thương sau vụ việc này.

Ông Vladimir Leontiev - người đứng đầu Hội đồng Đại biểu TP Novaya Kakhovka (tỉnh Kherson). Ảnh: TELEGRAM

Theo Tỉnh trưởng Saldo, mặc dù đội ngũ y bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng ông Leontiev đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Tỉnh trưởng Kherson đã đã gửi thông điệp chia buồn tới gia đình ông Leontiev, trong đó tri ân những công lao của ông Leontiev.

Ông Saldo nói rằng ông Leontiev làm việc tại TP Novaya Kakhovka từ lâu và rất nổi tiếng ở tỉnh Kherson. Ông Saldo nói ông Leontiev là "một người trung thực, có nguyên tắc, cởi mở với mọi người" và gọi ông là "một người yêu nước chân chính, một người yêu nước Nga và Kherson".

Ông Leontiev được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính quyền Nga tại Nova Kakhovka vào tháng 4-2022, ngay sau khi lực lượng Nga giành được một phần tỉnh Kherson. Sau đó, ông giữ chức vụ người đứng đầu Hội đồng Đại biểu thành phố do Nga lập nên.

Truyền thông Nga đưa tin vụ tấn công UAV khiến ông Leontiev thiệt mạng là một phần của các cuộc tấn công lớn hơn do lực lượng Ukraine thực hiện nhằm vào các khu định cư ở vùng Kherson.

Trong những tháng gần đây, Nga cho rằng Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư, gây ra thương vong cho dân thường. Moscow cáo buộc hành vi này của Kiev "khủng bố" và đã đáp trả bằng các cuộc không kích vào các cơ sở quân sự của Ukraine.