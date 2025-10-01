Tình báo Ukraine tung video ám sát chỉ huy đơn vị Avangard của Nga ở Bắc Caucasus 01/10/2025 07:14

(PLO)- Tình báo Ukraine tung đoạn video và tuyên bố rằng đã ám sát một sĩ quan chỉ huy đơn vị Avangard của Nga ở Bắc Caucasus, cách xa tiền tuyến.

Ngày 30-9, Cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho biết một sĩ quan cấp cao hàm Trung tá thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga cùng hai thành viên khác đã thiệt mạng trong chiến dịch tình báo của Ukraine ở Bắc Caucasus vào ngày 27-9.

HUR cho biết vị Trung tá cùng trợ lý và tài xế của ông này đã bị ám sát gần làng Tambukan, thuộc tỉnh Stavropol (Nga) khi 3 người đang di chuyển đến một bãi huấn luyện.

Tình báo Ukraine cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh vị Trung tá bị theo dõi từ xa, tiếp đó là cảnh một vụ nổ đánh trúng chiếc xe của ông này đang di chuyển.

Video do phía tình báo Ukraine cung cấp được cho là ghi lại cảnh tình báo Ukraine ám sát sĩ quan hàm Trung tá của Nga. Nguồn: HUR

Theo HUR, sĩ quan bị ám sát là chỉ huy đơn vị Avangard của Vệ binh Quốc gia Nga, chịu trách nhiệm duy trì trật tự công cộng và chống “khủng bố” cũng như “các nhóm vũ trang phi pháp".

HUR cho biết chiến dịch được thực hiện với sự hỗ trợ của nhóm mang tên “Phong trào Giải phóng Caucasus”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tambukan nằm ở phía tây nam nước Nga, cách biên giới Georgia khoảng 80 km và cách mặt trận Ukraine khoảng 650 km. Bắc Caucasus là một trong những khu vực biến động nhất của Nga.