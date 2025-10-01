Ông Trump và ông Hegeth chỉ đạo những gì trong cuộc gặp với hàng trăm tướng lĩnh Mỹ? 01/10/2025 06:31

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc gặp với hàng trăm tướng lĩnh Mỹ, nhấn mạnh các ưu tiên quốc phòng của Washington giai đoạn tiếp theo.

Ngày 30-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc gặp với hàng trăm tướng lĩnh Mỹ cấp cao tại căn cứ Thủy quân Lục chiến ở Quantico (bang Virginia).

Chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh

Bộ trưởng Hegseth nói với các tướng lĩnh cấp cao rằng nước này phải chuẩn bị cho chiến tranh, coi đây là “vấn đề cấp bách nhất” mà không nêu tên đối thủ cụ thể.

“Để đảm bảo hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh” - ông Hegseth nói, đồng thời mô tả chủ nghĩa hòa bình là “ngây thơ và nguy hiểm".

Ông Hegseth cho biết quân đội Mỹ cần thêm binh sĩ, vũ khí và đạn dược trước những mối đe dọa đang gia tăng, đồng thời công bố nới lỏng các quy tắc tác chiến, cho phép lực lượng “đe dọa, làm suy yếu tinh thần, truy đuổi và tiêu diệt kẻ thù”.

Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - cũng nhắc lại phát biểu của Hegseth, cảnh báo rằng các “rủi ro toàn cầu” chưa xác định đang gia tăng và Mỹ “phải chuẩn bị cho chiến tranh”.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc hoàn tất hai đánh giá chính sách quan trọng, trong đó có Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới, chuyển trọng tâm ưu tiên từ Trung Quốc sang an ninh nội địa và Tây bán cầu.

Ông Hegseth chỉ trích các "tướng béo phì"

Bộ trưởng Hegseth chỉ trích các “tướng béo phì” và các chương trình mà ông cho là đã làm suy yếu quân đội nhiều năm qua.

Ông Hegseth tuyên bố với các chỉ huy rằng những ai không ủng hộ chương trình nghị sự của ông nên từ chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (giữa) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine tham dự buổi gặp hàng trăm tướng lĩnh Mỹ ngày 30-9. Ảnh: NEW YORK TIMES

Ông Hegseth giải thích việc sa thải một số sĩ quan cấp cao, trong đó có tướng đứng đầu quân đội Mỹ (người da màu) và đô đốc hàng đầu của Hải quân (một phụ nữ), là nhằm cải thiện văn hóa làm việc trong quân đội.

Ông Hegseth cam kết sẽ thay đổi cách Lầu Năm Góc xử lý khiếu nại về phân biệt đối xử và điều tra cáo buộc sai phạm, vì theo ông, hệ thống hiện nay khiến các lãnh đạo phải rất cẩn trọng trong mọi quyết định.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh việc tuân thủ chuẩn mực ngoại hình và thể lực: tất cả các bài kiểm tra thể lực sẽ áp chuẩn nam giới, râu rậm không được phép.

“Kỷ nguyên của vẻ ngoài thiếu chuyên nghiệp đã chấm dứt. Không còn những gã râu ria” - ông Hegseth nói.

Tổng thống Trump nói gì?

Tổng thống Trump cũng tham dự sự kiện tại Quantico và phát biểu hơn một giờ.

Trên sân khấu, ông Trump vừa khen ngợi quân đội, vừa chỉ trích báo chí, cựu tổng thống Joe Biden và Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự buổi gặp mặt hàng trăm tướng lĩnh Mỹ ngày 30-9 và phát biểu hơn một giờ. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Trump nhấn mạnh quan điểm phản đối các sáng kiến đa dạng.

“Mọi thứ phải dựa trên năng lực… không ai được thay thế vì lý do chính trị. Tôi ở bên các vị. Tôi ủng hộ các vị, và với tư cách tổng thống, tôi ủng hộ 100%” - ông Trump nói.

Ông Trump còn gợi ý rằng một số thành phố Mỹ có thể được dùng làm “sân tập” cho quân đội, nhấn mạnh rằng nước Mỹ đang chịu “cuộc chiến từ bên trong” do những người nhập cư bất hợp pháp gây ra.

Ông Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ đang lấy lại sự tôn trọng từ các nước khác nhờ chính quyền của ông sẵn sàng dùng biện pháp quân sự thay vì chỉ ngoại giao, như việc ra lệnh ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran khi đàm phán thất bại.

Ông Trump nhấn mạnh nguyên tắc “hòa bình dựa trên sức mạnh”, nhưng bày tỏ mối lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân. Tổng thống Mỹ mô tả khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân là “kinh hoàng”, cảnh báo rằng vũ khí hạt nhân là “một thứ không thể dùng”.

Ngoài ra, ông Trump cho biết ông rất thất vọng trước cuộc chiến tiếp diễn ở Ukraine, dù đã nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình, bao gồm cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi giữa tháng 8.

Ông Trump nói rằng ông từng nghĩ cuộc chiến ở Ukraine sẽ là “dễ dàng nhất” để chấm dứt, nhưng “lại trở thành khó khăn nhất” trong số các xung đột mà ông từng theo dõi.

“Tôi rất thất vọng về Tổng thống Putin. Chúng tôi gặp nhau ở Alaska, có buổi họp tốt. Rồi ông ấy trở về và bắt đầu triển khai máy bay không người lái vào Kiev” - ông Trump nói.

Các tướng lĩnh Mỹ nghe Tổng thống Trump phát biểu ngày 30-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Buổi họp có nhiều chỉ huy quân sự từ khắp nơi trên thế giới được triệu tập bất ngờ, trong khán phòng yên lặng hơn nhiều so với các buổi mít tinh chính trị thông thường. Sau bài phát biểu, ông Trump rời đi mà không có cuộc gặp riêng nào với các lãnh đạo quân đội.

Tuần trước, ông Hegseth đã triệu tập các lãnh đạo quân sự từ khắp nơi về dự cuộc họp, ngay trước nguy cơ chính phủ tạm ngừng hoạt động. Chi phí tổ chức chưa được công bố.

Trong thời gian gần đây, Lầu Năm Góc đã có nhiều thay đổi như sa thải một số sĩ quan, hạn chế sách trong thư viện học viện, ra lệnh tấn công một số tàu nghi buôn ma túy. Tháng này, ông Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh”.