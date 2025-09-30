Nóng: Động đất 6,9 độ richter ở Philippines, cảnh báo nguy cơ sóng thần 30/09/2025 22:20

(PLO)- Tối 30-9 xảy ra động đất mạnh 6,9 độ richter ở Philippines, có khả năng gây ra sóng thần cục bộ bên cạnh những thiệt hại do rung lắc mạnh.

Tối 30-9 xảy ra một trận động đất mạnh 6,9 độ richter tại khu vực biển Visayan (Philippines), theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Theo dữ liệu của USGS, trận động đất xảy ra lúc 21 giờ 59 phút (giờ Philippines), tại vị trí cách thị trấn Calape khoảng 11 km về phía đông nam.

Trận động đất xảy ra dưới biển, có khả năng gây ra sóng thần cục bộ bên cạnh những thiệt hại do rung lắc mạnh.

Tâm chấn trận động đất nằm ở miền Trung Philippines. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước đó, USGS ghi nhận trận động đất có cường độ 7.0 richter, đài CNN đưa tin.

Các nhà địa chấn học cho biết độ lớn của trận động đất có thể được điều chỉnh khi quá trình phân tích dữ liệu hoàn tất, theo tờ The New York Times.

Ước tính của USGS cho thấy hơn nửa triệu người trên quần đảo Visayan, miền Trung Philippines, đã cảm nhận rung chấn rất mạnh.

USGS cho biết rung chấn ở mức này có thể gây “thiệt hại đáng kể đối với các công trình xây dựng kém chất lượng hoặc thiết kế yếu kém”, đồng thời “gây hư hại nhẹ đến trung bình đối với các công trình kiên cố thông thường”.

Khu vực chịu rung chấn mạnh nhất nhiều khả năng là miền bắc đảo Cebu và đảo Leyte.

Tuy nhiên, hãng Reuters dẫn thông tin từ Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết hiện không có nguy cơ sóng thần nào sau trận động đất.