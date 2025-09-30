Sập trường học đang xây, 1 học sinh thiệt mạng, 38 em còn dưới đống đổ nát 30/09/2025 13:42

(PLO)- Chiều 29-9 xảy ra vụ sập trường học Hồi giáo ở Indonesia giữa giờ cầu nguyện, khiến hơn 100 học sinh bị thương và 1 học sinh thiệt mạng.

Sáng 30-9, chính quyền huyện Sidoarjo, tỉnh Đông Java (Indonesia) xác nhận đã có 102 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ sập tòa nhà thuộc trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny một ngày trước đó.

Ít nhất 38 học sinh vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát sau vụ sập trường học, theo thông tin từ Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia (Basarnas) trưa 30-9.

Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục, hàng chục xe cứu thương và điểm cứu trợ được bố trí để hỗ trợ các học sinh thoát nạn, theo hãng tin Antara.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực cứu các nạn nhân bị chôn vùi trong vụ sập trường học ở Indonesia chiều 29-9. Ảnh: ANTARA

Hiện cơ quan chức năng đối chiếu danh sách học sinh với dữ liệu cứu hộ để xác định số nạn nhân chính xác.

Dự kiến quá trình tìm kiếm kéo dài ít nhất 24 giờ. Nguồn cung cấp thức ăn và oxy cho các học sinh mắc kẹt vẫn đảm bảo. Lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục đào bới thủ công, trước khi tính đến phương án dùng máy móc hạng nặng.

Theo lực lượng cứu hộ, việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do không thể huy động máy móc hạng nặng, lo ngại nguy cơ công trình tiếp tục sụp đổ. Nhân viên cứu hộ buộc phải làm việc thủ công, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia kết cấu. Có ít nhất 55 đơn vị tham gia chiến dịch này.

Để hỗ trợ công tác giải cứu, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi phong tỏa khu vực nhằm hạn chế tiếng ồn từ đám đông bên ngoài, giúp đội cứu hộ dễ dàng nghe thấy tín hiệu từ trong đống đổ nát. Tuy nhiên, nguy cơ sập thêm từ các phần công trình còn lại vẫn là thách thức lớn nhất đối với lực lượng tại hiện trường.

Vụ việc xảy ra chiều 29-9, khi hơn 100 học sinh tập trung cầu nguyện tại tầng trệt thì toàn bộ công trình bất ngờ đổ sập. Ít nhất một học sinh đã thiệt mạng, được xác định là Ahmad Maulana Alfian Ibrahim, 13 tuổi, trú tại thành phố Surabaya.

Nhiều nạn nhân bị thương và đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương.

Ông KH R Abdus Salam Mujib, đại diện ban lãnh đạo trường, cho biết công trình vốn được xây dựng để có 4 tầng, trong đó tầng trệt làm nơi cầu nguyện, các tầng trên dự kiến là khu lớp học và sinh hoạt. Tòa nhà được thi công khoảng 9-10 tháng. Vào sáng cùng ngày xảy ra sự cố, công nhân vừa đổ bê tông tầng 3.

Thống đốc Đông Java Khofifah Indar Parawansa cùng Phó thống đốc Emil Dardak đã khẩn trương đến hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu.

Chính quyền Indonesia cũng mở điều tra nhằm xác định nguyên nhân và đánh giá lại chất lượng các công trình xây dựng.

Thảm kịch tại Sidoarjo tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng an toàn xây dựng ở Indonesia.

Trước đó, đầu tháng này, một tòa nhà tổ chức lễ cầu nguyện ở Tây Java sập khiến 3 người chết và hàng chục người bị thương.

Năm 2018, hàng loạt vụ sập công trình tại nước này cũng cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có vụ sập sàn lửng tại Sở Giao dịch chứng khoán Jakarta làm 75 người bị thương.