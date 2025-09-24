Siêu bão Ragasa đổ bộ Trung Quốc, nhiều thương vong thiệt hại 24/09/2025 17:04

(PLO)- Siêu bão Ragasa đã đổ bộ miền nam Trung Quốc, sau khi gây nhiều thiệt hại ở Philippines và Đài Loan.

Siêu bão Ragasa - cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm nay - đã để lại cảnh hoang tàn trên diện rộng sau khi quét qua các TP Hong Kong, Macau và tỉnh Quảng Đông trong ngày 24-9. Với sức gió duy trì trên 150 km/giờ, gió giật vượt 210 km/giờ cùng triều cường cao tới gần 4 m, Ragasa đã làm tê liệt giao thông, gây ngập lụt, cây đổ và nhiều thương vong.

Siêu bão càn quét miền nam Trung Quốc

Chiều 24-9, siêu bão Ragasa đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), gây thiệt hại diện rộng và khiến hơn một triệu người phải sơ tán khẩn cấp. Tại Quảng Châu và Thâm Quyến, hàng loạt chuyến bay bị hủy, đường sắt cao tốc ngừng hoạt động, trường học và nhà máy đóng cửa, theo kênh Channel News Asia.

Chính quyền huy động 38.000 lính cứu hỏa cùng 5.700 phương tiện ứng phó, đồng thời trưng dụng sân vận động, nhà ga và khuôn viên đại học làm nơi trú ẩn. Tại thành phố Chu Hải, hàng chục triệu người bị ảnh hưởng, nhiều tuyến phố ven biển ngập sâu, cây cối bật gốc, mất điện cục bộ.

Từ 3 giờ chiều cùng ngày, Trạm Giang đình chỉ sản xuất, vận tải công cộng và hầu hết hoạt động kinh doanh, sau khi đã cho học sinh nghỉ học từ hôm trước. Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết Ragasa di chuyển 20 km/giờ theo hướng tây bắc, đổ bộ khu vực ven biển giữa Dương Giang và Trạm Giang tối 24-9. Cơn bão duy trì cường độ siêu bão suốt 74 giờ, trút mưa lớn từ Quảng Đông đến Giang Tô, An Huy.

Một nhà hàng ven biển ở Tseung Kwan O (Hong Kong) bị ngập và hư hại sau khi siêu bão Ragasa quét qua khu vực ngày 24-9. Ảnh: AFP

Trước đó, Hong Kong hứng chịu gió dữ vào sáng 24-9 với tín hiệu bão số 10 - mức cảnh báo cao nhất - được duy trì nhiều giờ, trước khi hạ xuống cấp 8 vào buổi chiều. Đường phố vắng bóng người, trường học và cơ quan đóng cửa. Ít nhất 50 người bị thương, 200 cây xanh bị quật ngã, 20 điểm ngập úng xuất hiện.

Ở Macau, nhiều khu vực ngập sâu, đường phố biến thành sông, giao thông gần như tê liệt. Chính quyền đặc khu kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài và sử dụng các điểm trú ẩn khẩn cấp.

Những hình ảnh từ vùng bão đi qua cho thấy sức tàn phá khủng khiếp: công viên biến thành biển nước, khu dân cư tan hoang, nhiều khu vực mất liên lạc trong nhiều giờ. Chính quyền Bắc Kinh cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở vẫn có thể xảy ra trong vài ngày tới, trong khi công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả đang được khẩn trương tiến hành.

Sóng dữ dội ập vào lối dạo ven biển tại Heng Fa Chuen (Hong Kong) khi siêu bão Ragasa đổ bộ ngày 24-9. Ảnh: AFP

Đài Loan thiệt hại nặng, Philippines lo bão mới

Ngày 24-9, chính quyền huyện Hoa Liên (Đài Loan) ra lệnh sơ tán người dân thị trấn Quang Phú do lo ngại hồ chắn lũ sông Mã Đại An có thể tiếp tục tràn hoặc vỡ đập sau sự cố hôm trước khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Khoảng 11 giờ 30 phút sáng 24-9, đài phát thanh địa phương yêu cầu cư dân ngừng dọn dẹp, di chuyển về phía Thụy Thủy để an toàn. Trung tâm Điều hành Khẩn cấp (CEOC) cho biết toàn bộ 14 thi thể được tìm thấy đều ở Quang Phú và 34 người bị thương, gần một nửa tại Hoa Liên.

Người dân đi ngang qua các mảnh vỡ khi siêu bão Ragasa quét qua khu Causeway Bay ở Hong Kong ngày 24-9. Ảnh: AFP

Chính quyền địa phương cảnh báo mưa lớn có thể gây thêm lũ quét, trong khi CEOC duy trì cảnh báo đỏ dòng chảy bùn đá ở Quang Phú, Phong Lâm, Vạn Dung (Hoa Liên) và Thái Mã Lý (Đài Đông). Trên 4.800 cư dân đã được sơ tán đến các nhà thờ, trung tâm cộng đồng có tiếp tế lương thực, nước uống. Hai trạm xăng ở Quang Phú và gần Mã Đại An hư hỏng, đội sửa chữa cùng binh sĩ được triển khai hỗ trợ.

Ngày 24-9, người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc - ông Trần Bân Hoa gửi lời chia buồn tới các nạn nhân thiệt mạng và gia quyến bị ảnh hưởng từ bão Ragasa tại Đài Loan. “Chúng tôi hy vọng những người bị ảnh hưởng sẽ sớm khôi phục cuộc sống bình thường” - ông Trần nói.

Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, lượng mưa tại Quang Phú giảm nhưng khu vực đông và đông nam Đài Loan vẫn có nguy cơ mưa lớn, sạt lở. Tính đến 14 giờ 30 chiều cùng ngày, lượng mưa cao nhất tại Nghiêm Bình (Đài Đông) đạt 383 mm, Phú Lý (Hoa Liên) 255,5 mm.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đã chỉ đạo huy động toàn bộ các cơ quan công quyền của hòn đảo, thông qua trung tâm ứng cứu khẩn cấp, nỗ lực cứu hộ người dân. Ông Lại cũng yêu cầu chính quyền hòn đảo mở cuộc điều tra về việc cảnh báo sơ tán ở Hoa Liên bị chậm trễ, khiến nhiều cư dân không kịp di dời trước khi thảm họa xảy ra.

Theo cơ quan khí tượng Philippines (Pagasa), siêu bão Ragasa gây sạt lở tại một số khu vực ở Philippines. Một tài xế thiệt mạng và nhiều người bị thương tại khu vực TP Baguio và thị trấn Tuba (tỉnh Benguet, miền bắc Luzon).

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới Bualoi đã mạnh lên thành bão nhiệt đới vào sáng 24-9. Tâm bão được xác định cách miền đông bắc Mindanao khoảng 855 km về phía đông. Bualoi có sức gió tối đa 65 km/giờ, giật tới 80 km/giờ, di chuyển về hướng tây tây nam với tốc độ 20 km/giờ.

Pagasa dự báo Bualoi sẽ đổi hướng tây tây bắc khi tiến gần khu vực Đông Visayas - Nam Luzon và tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cấp bão nhiệt đới dữ dội vào ngày 25-9.