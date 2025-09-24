VIDEO: Vỡ hồ chắn nước ở Đài Loan do siêu bão Ragasa, 14 người thiệt mạng, 124 người mất tích 24/09/2025 09:18

(PLO)- Một hồ chắn ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị vỡ do siêu bão Ragasa khiến 14 người thiệt mạng, 18 người bị thương và 124 người mất tích.

Ngày 23-9, một hồ chắn ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị vỡ do siêu bão Ragasa khiến 14 người thiệt mạng và 124 người mất tích, tờ The Guardian dẫn thông tin từ chính quyền địa phương.

Rìa ngoài hoàn lưu bão Ragasa đã bao trùm đảo Đài Loan từ ngày 22-9 và di chuyển xuống phía bờ biển Nam Trung Quốc.

Hồ chắn nước bị vỡ chiều 23-9 đã có từ nhiều thập niên trước, hình thành do sạt lở đất sau những trận mưa lớn ở miền Đông Đài Loan. Hồ vỡ giải phóng một khối nước khổng lồ tràn vào thị trấn Quang Phục, huyện Hoa Liên.

Video hồ chắn nước ở Đài Loan vỡ do siêu bão Ragasa. Nguồn: 10 NEWS

“Tính đến 7 giờ sáng 24-9 (giờ địa phương), 14 người được xác nhận đã chết và 18 người bị thương” - ông Lý Quan Đình, người phát ngôn chính quyền huyện Hoa Liên, cho biết.

“Con số mất tích tối qua do Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia công bố là 30, và các đội của chúng tôi vẫn đang tìm kiếm” - ông Lý nói thêm.

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan ngày 24-9 cho biết vẫn còn 124 người mất tích ở huyện Hoa Liên.

Một chiếc ô tô bị kẹt trong bùn ở huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) sau khi vỡ hồ chắn nước. Ảnh: AFP

Siêu bão Ragasa trước đó đã quật đổ cây cối, thổi bay mái nhà và cướp đi sinh mạng của hai người khi càn quét qua miền Bắc Philippines, hàng nghìn người đã phải trú ẩn trong các trường học và trung tâm sơ tán.