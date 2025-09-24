Siêu bão Ragasa đang cách Quảng Ninh 650km 24/09/2025 06:20

(PLO)- Đến sáng mai, siêu bão Ragasa (bão số 9) cách Móng Cái khoảng 150 km, giảm cấp còn cấp 11, giật cấp 13, sau đó đi sâu vào đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24-9, vị trí tâm siêu bão số 9 (siêu bão Ragasa) ở khoảng 21,3°N; 114,3°E, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão đạt cấp 15-16 (167–201 km/giờ), giật trên cấp 17. Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 25-9: Siêu bão di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ, đi vào vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 150 km. Cường độ bão giảm còn cấp 11, giật cấp 13.

Đến 4 giờ ngày 26-9: Bão di chuyển sang hướng Tây với vận tốc 25-30 km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan thành vùng áp thấp trên đất liền khu vực Tây Bắc Bộ.

Vị trí, đường đi của bão số 9 (siêu bão Ragasa). Ảnh: nchmf.gov.vn

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão cấp 14-16, giật trên cấp 17; sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ trưa 24-9, vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần cấp 6-7, giật cấp 9. Đêm 24-9, toàn bộ Bắc vịnh Bắc Bộ (Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4–0,6 m, nguy cơ cao gây sạt lở đê kè, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu ven bờ.

Trên đất liền, từ gần sáng 25-9, ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24 đến hết đêm 26-9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Nguy cơ cao ngập úng đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng núi.