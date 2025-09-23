Biển Đông chuẩn bị có bão số 10, cảnh báo tình trạng 'bão chồng bão' ở miền Trung 23/09/2025 15:56

(PLO)- Dự báo ngày 25-9, khi bão số 9 đổ bộ đất liền Việt Nam thì cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng phát tin đầu tiên về cơn bão số 10. Cảnh báo tình trạng ‘bão chồng bão’ ở miền Trung.

Chiều 23-9, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) cho biết khả năng sẽ hình thành bão số 10 chỉ ít ngày sau khi bão số 9 đổ bộ.

Theo Cục Khí tượng thuỷ văn, hiện nay ở khu vực phía đông của Philippines vừa xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Dự báo ngày 24-9 áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 27-9 có khả năng di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10.

Theo Cục Khí tượng thủy văn, hiện tại các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi.

“Với nhận định của khí tượng Việt Nam, khả năng bão di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất, do giai đoạn này theo quy luật khí hậu bão sẽ di chuyển vào miền Trung” - Cục Khí tượng thủy văn cho biết.

Đồng thời, cơ quan này cũng cho rằng khả năng bão số 10 mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao. Dự kiến khoảng ngày 25-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia sẽ phát tin bão gần Biển Đông.