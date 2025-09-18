Tiễn đưa Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ về cõi vĩnh hằng 18/09/2025 16:04

(PLO)- Ngày 18-9, Lễ tang Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ được tổ chức theo hình thức lễ tang cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội).

Ngày 18-9, đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ban Tổ chức Trung ương; Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Thanh Hoá; Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Phú Thọ; Đảng ủy, UBND, HĐND, MTTQ phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) cùng bạn bè, anh em, đồng chí và gia đình đã long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Lê Huy Ngọ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ tang Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trung Hiếu.

Mở đầu bài điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp xúc động nói: “Đồng chí Lê Huy Ngọ, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Đại biểu Quốc hội, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - người đồng chí kính mến của chúng ta không còn nữa! Đồng chí đã trở về cõi vĩnh hằng, để lại cho gia đình, bạn bè, đồng chí nỗi tiếc thương vô hạn”.

Có thể nói, hầu như cả cuộc đời của Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ gắn liền với nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Sinh ra từ làng quê, lớn lên bằng ngô khoai của làng biển, trau dồi kiến thức từ những mái trường nông nghiệp. Suốt thời gian công tác ở địa phương hay Trung ương, ông cũng đều gắn với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Vốn là người lăn lộn với thực tiễn, trong thời gian giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ông đã có mặt ở tất cả các địa phương trong cả nước, ở hầu hết các công trình, vùng sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo về nông nghiệp, nông thôn.

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng đến viếng Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trung Hiếu.

Ông vừa chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển thủy lợi, xây dựng nông thôn toàn diện, vừa xác định những chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Các chương trình: đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; giống cây trồng, vật nuôi; nâng cao tiềm lực Khoa học công nghệ nông nghiệp; phong trào xây dựng cánh đồng 50triệu/ha; kiên cố hóa kênh mương, trồng mới 5 triệu ha rừng, chế biến gỗ và lâm sản; Chương trình xây dựng nông thôn mới… đều ghi đậm dấu ấn của Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.

Ở cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống bão lụt Trung ương, hình ảnh của ông có lẽ thật khó phai nhạt trong tâm trí của nhiều người dân cả nước. Mỗi trận lũ lụt, bão tố, thiên tai, ông luôn có mặt tại những điểm xung yếu từ rất sớm cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng thiên tai đối phó, khắc phục hậu quả kịp thời. Nhiều người gọi ông là “Người đi trong bão lũ” là như vậy.

Với quê hương Thanh Hóa, ông vô cùng tự hào đó là nơi sinh ra, lớn lên và dìu dắt ông bước vào đời. Ơn nghĩa với quê hương, ông đã có may mắn được trở về làm Bí thư Tỉnh ủy 4 năm với nhiều dấu ấn còn lưu lại đến bây giờ. Sống xa quê, ông tham gia tích cực các hoạt động của Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội; 10 năm là Chủ tịch Hội và được tôn vinh Chủ tịch danh dự của Hội đến cuối đời.

Đoàn Ban Tổ chức Trung ương đến viếng Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trung Hiếu.

Với tỉnh Vĩnh Phú/Phú Thọ/Vĩnh Phúc trước đây, ông coi đó là quê hương thứ hai của mình. Bởi ở đó, ông được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành từ khi ra trường, trải qua rất nhiều vị trí công tác, từ chuyên viên đến các vị trí lãnh đạo cấp Phòng, Sở, đến cương vị Lãnh đạo cao nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Hình ảnh của ông vẫn còn vô cùng sâu đậm trong lòng cán bộ, người dân đất Tổ. Ông đã đưa vào thực tiễn tư tưởng “khoán hộ” đổi mới không chỉ tại Phú Thọ mà ở các cương vị lãnh đạo ngành NN&PTNT sau này.

Với cương vị Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ông đã tận tâm, tham mưu với Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương nhiều vấn đề mới, vấn đề lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiễn biệt Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trung Hiếu.

Với quốc tế, ông là người có nhiều đóng góp to lớn, mở rộng và nâng tầm hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp, phòng chống thiên tai. Ông đã là Chủ tịch Phân ban Liên chính phủ Việt Nam Irag, tổ chức thực hiện nhiều chương trình hợp tác quan trọng trong giai đoạn hết sức phức tạp đối với quốc gia này.

Gần 90 tuổi đời, hơn 60 năm tuổi Đảng, trải qua hơn 50 năm công tác, Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã đem tâm sức của mình phục vụ cho Cách mạng, cho nhân dân. Nhiều người dân trong cả nước kính trọng, quý mến ông, thương ông vất vả nên đã làm thơ, viết thư gửi tới ông.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ, cuộc đời Bộ trưởng Lê Huy Ngọ là tấm gương sáng để đồng nghiệp, bạn bè, con cháu yêu quý, kính trọng và noi theo. Hình ảnh của ông sẽ còn lưu mãi trong tâm trí của mỗi chúng ta.

Gia quyến và người thân tiễn biệt Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ lần cuối cùng. Ảnh: Trung Hiếu.

Đồng chí Lê Huy Ngọ không còn nữa, Đảng ta mất đi một người đảng viên, cán bộ suốt đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, liêm khiết, chí công, vô tư. Ngành NN&PTNT mất đi một người lãnh đạo tâm huyết, có tầm nhìn chiến lược sâu sắc, được cán bộ, bà con nông dân cả nước kính trọng. Gia đình mất đi người Chồng, người Cha, người ông, người Cụ hết mực yêu thương.

Lễ an táng của Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ sẽ diễn ra cùng ngày tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trung Hiếu.

Quê hương Thanh Hóa và Phú Thọ mất đi một người con kiên trung, nhiệt huyết, có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Bà con khối phố mất đi một người công dân ưu tú, một người hàng xóm gần gũi, thân yêu. Chúng ta mất đi người đồng chí, người anh, người bạn gương mẫu, thủy chung, cùng chia ngọt, sẻ bùi qua bao tháng năm công tác, làm việc cùng nhau.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tiễn đưa Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trần Văn.

“Trong giờ phút đau thương này, dù trong lòng không muốn nhưng chúng ta vẫn phải xót xa nói lời vĩnh biệt đồng chí Lê Huy Ngọ. Trong buổi tiễn biệt hôm nay chúng tôi xin được bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia quyến. Xin vĩnh biệt đồng chí Lê Huy Ngọ”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nghẹn ngào bày tỏ.