Vĩnh biệt Bộ trưởng Lê Huy Ngọ - Bộ trưởng của nông dân 18/09/2025 06:08

(PLO)- Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Lê Huy Ngọ đã để lại một di sản lớn cho ngành nông nghiệp.

Rạng sáng ngày 16-9, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã từ trần tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. Hay tin ông qua đời, nhiều người không khỏi bùi ngùi, tiếc thương một người lãnh đạo tận tâm, gắn bó cả cuộc đời với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác phòng chống thiên tai.

Người luôn dành tình yêu nồng hậu cho nông dân

Sau khi nghe tin nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ qua đời, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan không khỏi bùi ngùi, xúc động. Trước khi làm Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Lê Minh Hoan là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Một kỉ niệm mà ông nhớ mãi, đó là khi vừa từ Đồng Tháp ra nhận nhiệm vụ tại Bộ, ông Lê Huy Ngọ đã chủ động gọi điện chúc mừng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (bên trái) và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng thăm, chúc tết gia đình nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: TQ

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong cuộc trò chuyện ấy, nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ gửi gắm nhiều điều. Ông Lê Huy Ngọ dặn phải cố gắng lan tỏa mô hình hội quán nông dân ra nhiều địa phương. Vì đây không chỉ là nơi bà con cùng nhau chia sẻ chuyện mùa màng, mà còn là nơi nuôi dưỡng niềm tin, tạo nên sự gắn kết cộng đồng. Ông cũng nhắc phải quan tâm công tác phòng chống thiên tai, vì với nông dân, bão lũ không chỉ cuốn đi tài sản mà còn cuốn đi cả hy vọng.

Rồi ông dặn phải dành nhiều tâm huyết cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và quan trọng nhất, ông nhắc đi nhắc lại, là phải giữ được “hồn cốt làng quê”, để nông thôn không chỉ có đường bê tông, nhà mái ngói, mà còn có tiếng gà gáy, có hương khói chiều quê, có tình làng nghĩa xóm.

"Hình như trong tâm bác, xây dựng nông thôn mới đã có nhiều thành công nhưng chưa trọn vẹn, đời sống nông thôn vẫn còn khoảng cách khá xa với đô thị”, ông Hoan nhớ lại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho biết, nhiều lần đến thăm bác Ngọ, ông thấy trong từng câu chuyện là bao tâm tư còn muốn gửi gắm, bao nhiêu dự định còn dở dang. Nhìn ánh mắt sáng ngời lên khi nói về ngành, khi bàn về bà con nông dân, ông cảm nhận rõ ngọn lửa nhiệt huyết vẫn cháy rực trong bác.

“Di sản bác để lại không chỉ là những chương trình, nghị quyết, mà còn là tinh thần dấn thân, là tình yêu nồng hậu dành cho nông dân, là tầm nhìn, những tư duy cải cách mạnh mẽ, phong cách làm việc quyết đoán, đặt nền tảng cho con đường đổi mới nông nghiệp. Với những người đi sau như chúng tôi, đó là hành trang, là kim chỉ nam để tiếp tục bước đi", Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ.

Người luôn đặt câu hỏi ngược

Ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, hiện là Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, cũng cho biết, từ thời còn làm cán bộ địa phương, ông đã nghe về Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, được nhận xét là người luôn đi thật gần nông dân.

"Trăm nghe không bằng một thấy", ông Hùng cho hay, thời điểm năm 1998, khi ông làm Chủ tịch UBND Nghệ An, lúc này tỉnh đang đẩy mạnh kiên cố hóa kênh mương, đường nội đồng, cải thiện hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp. Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu về các phong trào đó. Ông Lê Huy Ngọ đã dẫn cả đoàn gồm đại diện mười mấy tỉnh, thành phố về tham khảo cách làm.

“Giữa cánh đồng lộng gió, ông nói một câu đến nay tôi vẫn nhớ như khắc vào tim. Đó là làm thế nào cho người dân thì làm, vì người dân còn khó lắm. Đồng bằng còn khó thế này, miền núi còn khó hơn nhiều. Ông nhắc chúng tôi phải đặc biệt quan tâm tới miền Tây Nghệ An, nơi đời sống bà con còn nhiều gian truân. Câu nói giản dị ấy, hơn cả một chỉ đạo, là lời nhắc chúng tôi về cái gốc của mọi công việc - Người dân phải là trung tâm, là mục tiêu cuối cùng”, ông Hùng nhớ lại.

Bộ trưởng Lê Huy Ngọ (bên phải) tháp tùng Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão năm 1999. Ảnh: TL

Sau khi rời Nghệ An, ông Hùng được phân công ra Trung ương, công tác tại Ban Vật giá Chính phủ rồi Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước. Ông Hùng được phân công theo dõi 7 bộ, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khi đến chào Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, ông Hùng bất ngờ vì Bộ trưởng không chỉ lắng nghe mà còn đặt câu hỏi ngược: “Theo cậu, làm thế nào để sử dụng hiệu quả đất đai và nguồn lực ngành nông nghiệp hiện có?”.

“Đó là câu hỏi lớn, gợi mở cho cả quá trình tái cơ cấu nông, lâm trường sau này. Những doanh nghiệp như Nhà máy đường Lam Sơn Thanh Hóa, Nông trường dứa Đồng Giao… đều vướng nỗi lo của nông dân là sợ mất đất, sợ sinh kế bấp bênh. Nhưng chính nhờ sự chỉ đạo quyết đoán và cách đặt vấn đề của ông Ngọ, chúng ta đã tìm được hướng đi: cổ phần hóa hợp lý, vừa giữ đất, giữ rừng, vừa tạo luồng sinh khí mới cho doanh nghiệp. Tôi luôn nhớ, mỗi khi chúng tôi định đặt vấn đề với ông, thì chính ông lại xoay chiều đặt vấn đề với chúng tôi. Cái cách ấy khiến cấp dưới phải suy nghĩ kỹ lưỡng hơn, không dễ trượt vào lối mòn”, ông Hùng nói.

"Bộ trưởng bão lụt"

TS. Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam, cho rằng điều làm nên sự khác biệt của cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ chính là tính cách thẳng thắn, liêm chính và hết lòng vì nông dân. Ông không ngại nói những điều gai góc trong các cuộc họp Chính phủ, cũng không né tránh khi báo chí đặt câu hỏi khó. Đối với ông, chức vụ không phải là đặc quyền, mà là trách nhiệm. Ông từng chia sẻ, làm lãnh đạo mà không sát dân thì sớm muộn cũng sẽ xa dân. Và quả thực, hình ảnh ông giữa đồng ruộng, trên những tuyến đê, giữa vùng lũ chính là minh chứng sống động cho quan điểm ấy.

“Người ta vẫn gọi ông là Bộ trưởng bão lụt, không chỉ vì những lần ông lăn lộn trong mưa lũ, trực tiếp chỉ đạo cứu dân, cứu lúa, cứu làng, mà còn bởi cả cuộc đời ông như một hành trình đi qua giông bão, giữ trọn trái tim cho nông dân, nông thôn và cho Tổ quốc” - TS. Tô Văn Trường nói, rồi nhớ lại những ngày nước lụt mênh mông ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2000.

“Khi tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đức Lương khảo sát trận lũ lịch sử, buổi tối trước giờ báo cáo, ông còn gọi tôi ra sân tỉnh uỷ Kiên Giang để bàn bạc, cân nhắc từng câu chữ sao cho thuyết phục, không để sót tiếng nói của người dân miền sông nước. Lần khác, giữa trời mưa nặng hạt ở Đồng Tháp Mười, ông bắt tôi thay chiếc áo khô lấy trong cặp của mình, kiên quyết không cho từ chối, chỉ vì lo sức khoẻ của tôi dễ cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến bản báo cáo của chuyến đi đầy gian truân. Cái tình người trong từng hành xử nhỏ bé ấy, làm sao quên được”, ông Trường xúc động.

Bộ trưởng Lê Huy Ngọ (mặc áo khoác, đội mũ xanh) cùng lãnh đạo tỉnh An Giang tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đức Lương khảo sát trận lũ lịch sử năm 2000 ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: TVT

Nhìn lại hành trình công tác của ông, từ Vĩnh Phú với những bước đi đầu tiên trong “khoán hộ” và “khoán rừng”, đến Thanh Hoá khi đối mặt nạn đói và sự rối ren nội bộ, rồi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với bao gian truân bão lũ, ở đâu cũng thấy dấu ấn của một nhà lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, hết lòng với dân.

TS. Tô Văn Trường nhận định chính cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ là một trong những người tiên phong đặt nền móng cho Chương trình Nông thôn mới sau này, với khát vọng đổi thay bộ mặt làng quê Việt Nam.

“Cựu Bộ trưởng Lê Huy Ngọ ra đi, nhưng ông để lại một di sản quý. Đó là tấm gương của một con người từ gian khó đi lên, sống chân thành, làm việc tận tụy, giữ trọn lẽ phải và danh dự. Người dân gọi ông là “Bộ trưởng của nông dân” – danh hiệu không cần sắc phong mà được hun đúc từ mồ hôi, nước mắt, và lòng tin yêu của nhân dân”, ông Trường nhấn mạnh.