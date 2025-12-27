Yêu cầu chi tiền vệ sinh do khách nôn ói, tài xế taxi công nghệ bị hành hung 27/12/2025 16:33

(PLO)- Chỉ vì đề nghị nhóm hành khách hỗ trợ chi phí vệ sinh sau khi có người nôn ói trên xe, một tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM đã bị hành hung, phương tiện bị đập phá ngay giữa đường.

Ngày 27-12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi hung hăng, liên tục đập phá gương chiếu hậu của một xe taxi công nghệ trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TP.HCM. Kèm theo clip là hình ảnh chiếc xe bị gãy kính chiếu hậu, nội thất bị bẩn do hành khách nôn ói.

Trao đổi với phóng viên, anh NQL (39 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) cho biết mình là tài xế taxi công nghệ và là nạn nhân trong vụ việc.

Theo anh L, khoảng 20 giờ ngày 13-12, anh nhận cuốc xe chở sáu hành khách từ đường Lê Văn Khương đến một quán cà phê trên đường Phan Văn Trị. Khi lên xe, nhóm khách có biểu hiện say xỉn và trong quá trình di chuyển, một người ngồi hàng ghế sau bất ngờ nôn ói, làm bẩn xe.

Người đàn ông dùng chân đạp hư kính xe ô tô. Ảnh: NDCC

Khi đến điểm trả khách, anh L đề nghị nhóm hành khách hỗ trợ 400.000 đồng để đưa xe đi vệ sinh, bởi đây là chuyến xe đầu tiên trong ngày và anh không thể tiếp tục chạy nếu xe chưa được làm sạch.

Tuy nhiên, nhóm khách không đồng ý, cho rằng việc rửa xe là trách nhiệm của tài xế. Hai bên xảy ra tranh cãi, sau đó nhóm khách chỉ thanh toán hơn 160.000 đồng tiền cước và yêu cầu tài xế rời đi.

Anh L bị đánh, xé rách áo. Ảnh: NDCC

Anh L cho xe tấp vào lề đường Phan Văn Trị thì bất ngờ bị hai đến ba người trong nhóm lao tới giật cửa xe, hành hung, kéo rách áo. Một người khác tiếp tục đập phá, làm gãy gương chiếu hậu của xe.

Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân và được quay lại. Chỉ đến khi lực lượng dân phòng khu vực xuất hiện can thiệp, nhóm người này mới rời khỏi hiện trường.

Theo anh L, sau vụ việc, xe bị hư hỏng hai kính chiếu hậu, được báo giá sửa chữa từ 8 đến 10 triệu đồng.

Anh L cũng cho biết mình bị đánh, hiện đau đầu. Khi vào bệnh viện, bác sĩ chỉ định chụp CT với chi phí khoảng 3 triệu đồng nhưng do không có tiền nên anh phải ra về. Hơn hai tuần trôi qua, anh vẫn chưa có khả năng sửa xe nên chưa thể đi làm trở lại. “Tôi mong vụ việc được xử lý hợp tình, hợp lý” – anh L chia sẻ.

Liên quan vụ việc, ngày 27-12, Công an phường Hạnh Thông đã nắm thông tin và đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.