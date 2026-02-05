Công an TP.HCM thông tin về vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong tại phường Đông Hưng Thuận 05/02/2026 17:36

(PLO)- Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, PC07 nhận tin báo cháy tại phường Đông Hưng Thuận lúc 0 giờ 53 phút ngày 5-2 và có mặt tại hiện trường lúc 1 giờ 01 phút.

Chiều 5-2, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sách PCCC và CHCN (PC07) Công an TP.HCM) đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong tại hẻm Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận.

Công an TP.HCM thông tin về vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong tại phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: HÀ THƯ

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, PC07 nhận tin báo cháy lúc 0 giờ 53 phút cùng ngày và có mặt tại hiện trường lúc 1 giờ 01 phút. Đám cháy được khống chế ngay sau đó 2 phút và dập tắt hoàn toàn vào lúc 1 giờ 15 phút.

Đây là căn nhà cấp 4 kết cấu tường gạch, mái tôn, tường gạch tiếp giáp với các nhà dân liền kề, nằm trong hẻm sâu, cách đường Tô Ký khoảng 140m nên xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp được.

Căn nhà có tổng diện tích 32m², gồm khu rang xay cà phê, phòng ngủ, bếp và toilet. Nhà có 4 người sinh sống gồm ông N.T.T. (46 tuổi) cùng vợ và 2 con. Tại thời điểm xảy ra cháy, ông T đang đi công tác.

Vụ cháy thiêu rụi 16m² căn nhà, chất cháy chủ yếu là bao ni-long để đóng gói cà phê, ghế sofa, sách vở và vật dụng sinh hoạt gia đình; hiện đang thống kê nên chưa ước tính được thành tiền.

Khuyến cáo phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thượng tá Trần Xuân Phương đề nghị trong sinh hoạt hằng ngày, người dân cần sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện. Cẩn trọng khi thắp hương, đốt vàng mã, sử dụng bếp, bàn là và các thiết bị sinh nhiệt; không để vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; không để xe máy che chắn lối thoát nạn. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị, bếp đun; tắt các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng.

Trước khi ra khỏi nhà, về quê, du lịch trong dịp Tết, phải kiểm tra, ngắt cầu dao điện, khóa van gas, tắt thiết bị sinh nhiệt; kiểm tra lại toàn bộ hệ thống nhằm bảo đảm an toàn trước khi rời nơi cư trú.

Đồng thời, sắp xếp, bố trí đồ đạc trong nhà bảo đảm an toàn phòng cháy, thoát nạn. Không để hàng hóa, vật dụng dễ cháy chắn lối đi, cầu thang, ban công, cửa thoát hiểm; bảo đảm các lối thoát nạn luôn thông thoáng, dễ tiếp cận khi có sự cố xảy ra.

Trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí gas, bình chữa cháy xách tay, xà beng, nước chữa cháy, thang dây thoát nạn, mặt nạ lọc độc; chuẩn bị các phương án thoát nạn và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình cùng biết.