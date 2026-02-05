Công an TP.HCM ứng dụng UAV giám sát an ninh trật tự và cứu hộ 05/02/2026 14:47

(PLO)- Công an TP.HCM vừa khảo sát, điều khiển thử nghiệm các thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm ứng dụng vào công tác quản lý an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn.

Ngày 5-2, Công an TP.HCM cho biết đoàn công tác của đơn vị do Trung tá Bùi Văn Quốc, Phó Trưởng phòng Tham mưu (PV01) dẫn đầu, đã làm việc, khảo sát và điều khiển thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP).

Đây là bước chuyển mình chủ động của lực lượng Công an TP.HCM trong việc tiếp cận, làm chủ công nghệ cao để phục vụ các nhiệm vụ cốt lõi trong bối cảnh mới.

Đoàn công tác thuộc Công an TP.HCM đã có buổi khảo sát, điều khiển thử nghiệm các loại UAV hiện đại. Ảnh: CA

Thử nghiệm UAV "Make in Vietnam" phục vụ nghiệp vụ

Theo Công an TP.HCM, trong bối cảnh đô thị phát triển phức tạp, các thách thức về an ninh trật tự, quản lý đô thị và cứu hộ cứu nạn ngày càng đa dạng. Việc chỉ dựa vào phương pháp truyền thống hiện không còn đủ đáp ứng thực tiễn. UAV với khả năng quan sát từ trên cao, tầm nhìn bao quát và cơ động nhanh đã trở thành công cụ nghiệp vụ thiết yếu.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác gồm đại diện các phòng nghiệp vụ then chốt như Phòng Tham mưu (PV01), Phòng Viễn Thông tin học và Cơ yếu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Hậu cần, Phòng Tài chính và Tổ chuyên trách Nghị quyết 57 đã trực tiếp đánh giá tính năng thiết bị.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ trang bị các UAV chuyên dụng "make in Việt Nam" vào công tác giám sát, đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: CA

Đây không chỉ là buổi giới thiệu sản phẩm mà là diễn đàn đối thoại giữa lực lượng thực thi pháp luật và nhà phát triển công nghệ. Các cán bộ Công an TP.HCM trực tiếp nắm rõ địa bàn và tình huống nghiệp vụ đã đưa ra nhiều ý kiến phản biện, đóng góp cụ thể.

Theo Công an TP.HCM, việc trao đổi tập trung vào nâng cấp tính năng kỹ thuật để thiết bị phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Mục tiêu là tạo ra sản phẩm "may đo" riêng cho Công an TP.HCM, đáp ứng tình huống đặc thù như giám sát đám đông, truy bắt tội phạm tại địa hình phức tạp, tìm kiếm cứu nạn hoặc khảo sát hiện trường tai nạn.

Các loại UAV "make in Việt Nam" được trưng bày. Ảnh: CA

Sự hiện diện của ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa "vườn ươm" công nghệ và lực lượng an ninh. Mô hình này giúp giải quyết bài toán: Công an đặt hàng yêu cầu thực tế, doanh nghiệp nghiên cứu giải pháp và sản phẩm được ứng dụng ngay tại địa phương.

Hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát

Theo Công an TP.HCM, ứng dụng UAV được kỳ vọng thay đổi căn bản phương thức tác chiến, chuyển từ phản ứng thụ động sang chủ động phòng ngừa. Về nguồn lực, một chiếc UAV có thể thay thế nhiều người trong giám sát khu vực rộng lớn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu rủi ro cho cán bộ, chiến sĩ.

Việc ứng dụng UAV trong công tác giám sát, đảm bảo an ninh trật tự sẽ được Công an TP.HCM triển khai sắp tới. Ảnh: CA

Ở góc độ chiến lược, ưu tiên sử dụng thiết bị "Make in Vietnam" không chỉ giúp lực lượng công an làm chủ công nghệ, đảm bảo an toàn thông tin mà còn thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Theo lộ trình, dữ liệu hình ảnh, video từ UAV sẽ tích hợp trực tiếp vào Trung tâm Thông tin chỉ huy (PV01). Điều này giúp xây dựng bức tranh tổng thể về tình hình an ninh trật tự theo thời gian thực, hỗ trợ chỉ đạo điều hành chính xác, kịp thời hơn.

Các loại UAV hiện đại có thể thay thế con người một cách hiệu quả trong quan sát ở khu vực rừng cây rậm rạp, đêm tối nhờ ứng dụng camera tầm nhiệt. Ảnh: CA

Thành công bước đầu từ buổi khảo sát cho thấy tinh thần cầu thị của Công an TP.HCM trong thực hiện Cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là tiền đề xây dựng quy trình tác chiến hiện đại, hướng tới trung tâm chỉ huy thông minh.

Khi những chiếc UAV được tinh chỉnh theo yêu cầu nghiệp vụ cất cánh, chúng sẽ trở thành "đôi mắt" thông minh, góp phần kiến tạo môi trường sống an toàn, văn minh cho TP.HCM.