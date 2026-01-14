TP.HCM dự kiến thử nghiệm UAV giao máu, thuốc từ Cần Giờ ra Côn Đảo 14/01/2026 14:39

(PLO)- TP.HCM dự kiến thử nghiệm vận chuyển máu, sinh phẩm, vật tư y tế từ Cần Giờ ra Côn Đảo bằng thiết bị bay không người lái (UAV), mở hướng tiếp cận y tế nhanh cho khu vực biển đảo.

Sáng 14-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM thông tin tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại đây, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, sau khi thử nghiệm giao hàng thành công bằng UAV tại Khu công nghệ cao TP.HCM vào ngày 5-1, hai doanh nghiệp đề xuất dùng thiết bị này vận chuyển sinh phẩm, máu, thuốc và vật tư y tế từ Cần Giờ ra Côn Đảo. Việc này nhằm rút ngắn thời gian giao hàng y tế trong các tình huống khẩn cấp.

Ông Lâm Đình Thắng thông tin thêm, khoảng cách từ Cần Giờ đến Côn Đảo ước tính 200 - 230 km. Hiện nay việc giao các vật phẩm này chủ yếu bằng đường biển, thường mất nhiều thời gian. Nếu có thể vận chuyển bằng hình thức này sẽ giúp kết nối nhanh giữa hai khu vực, phục vụ tốt nhất nhu cầu y tế cho người dân.

Trước đó, ngày 5-1, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và các doanh nghiệp công nghệ Saolatek, Real-time Robotics Việt Nam, Di Động Việt khởi động thử nghiệm UAV trong giao hàng. Trong buổi thử nghiệm, hai kịch bản bay giao hàng bằng UAV được thực hiện liên tiếp để kiểm chứng khả năng vận hành tự động và theo dõi từ xa.

Tại TP.HCM, việc thử nghiệm máy bay không người lái đang được triển khai như một phần trong chiến lược phát triển sản phẩm công nghệ trọng điểm. Các bước đi cụ thể từ thí điểm thực tế đến mở rộng quy mô thông qua cơ chế đặc thù.

Bên cạnh thử nghiệm UAV, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết năm nay sẽ mở rộng khai thác các hạ tầng số như khu công nghệ cao, công bố thêm ít nhất một khu công nghệ số. Trong quý I, TP.HCM cũng công bố đề án xây dựng đô thị thông minh để thu hút nhà đầu tư, hình thành kiến trúc dữ liệu mới của siêu đô thị.

Trung ương cũng giao thành phố hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm, trong đó có sự tham gia của ngân sách Nhà nước trong năm 2026.

TP.HCM cũng đề xuất đề án thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu. Đây là mô hình sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) của thành phố. Dự kiến năm nay, TP.HCM có ít nhất 5 sản phẩm về công nghệ chiến lược tham gia mô hình này. Trong đó có các sản phẩm về tế bào gốc, UAV, trí tuệ nhân tạo, vật liệu y sinh.