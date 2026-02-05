Mâu thuẫn trong sinh hoạt, dùng điếu cày đánh đồng nghiệp thương tích 34%

Ngày 5-2, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đậu Đình Tiến (35 tuổi, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về điều tra về tội cố ý gây thương tích.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 25-1-2026, tại khu vực lán trại công nhân của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng TKN68 (tổ 6, khu 4, phường Mông Dương), do mâu thuẫn cá nhân phát sinh trong sinh hoạt, Đậu Đình Tiến đã sử dụng điếu cày bằng tre đánh anh T.H.L, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 34%.
Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh trong giao tiếp, ứng xử hằng ngày, kiềm chế hành vi, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh và văn minh.