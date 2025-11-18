1 người bị bắt vì gây thương tích 46% cho trẻ 14 tháng tuổi 18/11/2025 11:45

(PLO)- Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam một người để điều tra về tội giết người, liên quan đến thương tích xảy ra với bé 14 tháng tuổi được ba mẹ gửi tại nhà người này.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Anh Việt (40 tuổi, ngụ đường Tân Hương, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) để điều tra về tội giết người.

Theo thông tin ban đầu, do phải đi làm việc hằng ngày nên vợ chồng anh SNQ (ngụ TP.HCM) gửi con là bé SVH (14 tháng tuổi) tại nhà của Việt ở một chung cư. Việt cũng là bạn của vợ anh Q.

Ngày 30-9, vợ chồng anh Q. được Việt báo tin bé H. bị té ngã, lên cơn co giật toàn thân, môi tím tái nên sau đó gia đình đưa bé vào bệnh viện để cấp cứu.

Trẻ SVH đang chuẩn bị phẫu thuật lần 2 để lắp lại hộp sọ. Ảnh: GĐCC

Tại bản tóm tắt bệnh án của Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM thể hiện trên người bé H. bầm da ở nhiều vị trí (trán, cằm, rải rác bụng); tụ máu dưới/ngoài màng cứng. Từ đó các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật cho bé H. để lấy máu tụ trong sọ, trong não, dưới và ngoài màng cứng.

Do nghi ngờ về thương tích trên cơ thể con mình nên vợ chồng anh Q. đã báo công an.

Tại kết luận giám định thương tật đối với bé H. của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM, thể hiện tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của H tại thời điểm giám định là 46%. "Các thương tích trên cơ thể của SVH là thương tích nguy hiểm cho tính mạng" - kết luận giám định nêu.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Về phần bé H. theo thông tin từ gia đình, mới đây bé đang được chuẩn bị phẫu thuật lần hai để lắp lại hộp sọ.