Xe ô tô mô hình điều khiển từ xa 'đại náo' đường phố ở Đồng Nai 12/01/2026 16:39

(PLO)- Chiếc xe ô tô mô hình điều khiển từ xa chạy bằng động cơ xăng lạng lách trên đường với tốc độ cao gây mất toàn giao thông.

Ngày 12-1, Công an phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) đang xác minh sự việc một thanh niên đi xe máy điều khiển xe ô tô mô hình chạy trên đường phố gây mất an toàn giao thông.

Chiếc ô tô mô hình lạng lách trên đường Nguyễn Ái Quốc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 11- 1, người dân lưu thông trên các tuyến Nguyễn Khuyến, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Ái Quốc bị một phen hú vía khi chứng kiến một chiếc xe ô tô mô hình chạy bằng động cơ xăng, phát ra tiếng rú lớn, liên tục lạng lách trên đường với tốc độ cao, len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc, gây ảnh hưởng an toàn giao thông.

Đi phía sau chiếc ô tô mô hình là nam thanh niên đi xe máy lái 1 tay, tay còn lại điều khiển từ xa chiếc xe.

Nam thanh niên đi xe máy 1 tay lái xe, tay còn lại điều khiển chiếc ô tô mô hình chạy trên đường phố. Ảnh: Cắt từ clip

Theo clip ghi nhận chiếc xe ô tô mô hình điều khiển từ xa chạy từ khu vực ngã tư Nguyễn Khuyến (phường Trảng Dài) rồi tiếp tục hành trình đường Nguyễn Ái Quốc.

Một cán bộ công an phường Trảng Dài cho biết, sau khi nhận được thông tin công an phường đã nhanh chóng xác minh và xác định được người điều khiển ô tô mô hình và đang mời về trụ sở để làm việc, xử lý theo quy định.