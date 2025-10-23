Vụ bé gái lớp 5 bị bạo hành: Công an khởi tố cha dượng về tội cố ý gây thương tích 23/10/2025 12:41

(PLO)- Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cha dượng để điều tra về ý hành vi cố ý gây thương tích với con gái riêng của vợ là bé gái học lớp 5 ở xã Cổ Đạm.

Sáng 23-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ xã Cổ Đảm) để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Nam là cha dượng được xác định có hành vi bạo hành với con gái riêng của vợ - em HTHL (10 tuổi, học sinh lớp 5, trường tiểu học Cổ Đạm).

Như đã đưa tin, ngày 19-10, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh em L với nhiều vết thương ứa máu nghi do cha dượng bạo hành. Vụ việc khiến dư luận bức xúc, lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ trẻ em.

Cơ quan công an đã khởi tố cha dượng Nguyễn Văn Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành triệu tập Nam đến trụ sở để làm việc. Thời gian gần đây, chị Bàn Thị B (vợ của Nam) đưa hai con chung về quê Sơn La để chăm sóc bố, mẹ bị bệnh, còn em L ở với Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu Trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm cho biết, bà Hồng và các cô giáo đã trực tiếp đưa em L tới bệnh viện ở Nghệ An để cấp cứu, điều trị vết thương. Em L kể cho các cô giáo và người thân là thời gian qua em đã nhiều lần bị bạo hành.

Theo thông tin ban đầu, Nam khai do bực tức vì em L trả lời “không đúng ý”, Nam dùng tay và gậy gỗ đánh liên tiếp vào người bé, sau đó dùng búa đinh tấn công hai lần vào đầu làm bị thương chảy máu. Sau khi gây án, Nam băng bó sơ cho em L rồi đi ngủ.

Những vết thương trên người em HTHL.

Sáng hôm sau, Nam đi làm, khóa cửa để em L ở trong nhà một mình. Em L mở cửa sổ kêu cứu, được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu và báo công an. Kết quả giám định cho thấy bé bị nhiều thương tích ở đầu, ngực, tay, đùi, lưng; tinh thần hoảng loạn.

Sau khi gây án, Nam bỏ trốn, lẩn trên mái nhà mẹ ruột. Đến 22 giờ tối 19-10, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện, bắt giữ Nam. Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nam.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.