Bắt siêu trộm có 7 tiền án chuyên phá két sắt trộm tiền, vàng 22/10/2025 17:58

(PLO)- Trần Tuấn Anh có 7 tiền án và vừa ra tù năm 2024 nhưng tiếp tục gây ra nhiều vụ phá két sắt trộm tiền, vàng trị giá 800 triệu đồng.

Ngày 22-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh (27 tuổi, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Tuấn Anh bị bắt giữ.

Thời gian gần đây ở địa bàn Nghệ An xảy ra nhiều vụ trộm cắp khiến người dân bị mất tài sản. Đặc biệt kẻ trộm liều lĩnh phá két sắt lấy tiền và vàng…khiến người dân lo lắng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 19-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các phường Vinh Lộc, Trường Vinh, Thành Vinh và Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) bắt giữ Tuấn Anh.

Khám xét nơi ở của Tuấn Anh, công an thu giữ dây chuyền vàng nặng 2,252g, một xe máy, một điện thoại di động, bộ dụng cụ phá khóa và nhiều tang vật liên quan.

Từ tháng 4 đến tháng 10-2025, cơ quan công an xác định Tuấn Anh đã gây ra 5 vụ phá két sắt trộm tiền, vàng tại các phường Vinh Lộc, Trường Vinh và Thành Vinh, với tổng giá trị tài sản hơn 800 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 17-5, Tuấn Anh đột nhập một nhà dân ở phường Thành Vinh, dùng búa phá két sắt trong phòng ngủ lấy trộm 13 chỉ vàng và 3 triệu đồng tiền mặt. Gần đây nhất, ngày 15-10, Tuấn Anh tiếp tục phá két sắt nhà dân ở phường Trường Vinh, lấy trộm vàng và tiền mặt trị giá hơn 30 triệu đồng.

Trần Tuấn Anh có 7 tiền án và tiếp tục đi trộm.

Theo cơ quan công an, Tuấn Anh “nghiện” cờ bạc, không nghề nghiệp ổn định, từng có 7 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản và đánh bạc. Cuối năm 2024, vừa chấp hành xong án tù.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tuấn Anh thường xuyên lang thang quanh các phường trung tâm để tìm nhà dân sơ hở rồi đột nhập. Sau khi trộm được tài sản, đối tượng đem bán tại các tiệm vàng, tiệm cầm đồ lấy tiền tiêu xài.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.