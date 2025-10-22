Thêm 5 cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận hối lộ bị khởi tố 22/10/2025 09:38

(PLO)- 5 cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước có hành vi nhũng nhiễu, nhận hối lộ, gây khó khăn cho các doanh nghiệp đã bị khởi tố và công an đang tìm các bị hại.

Sáng 22-10, Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ (xảy ra tại Công ty Hoàng Long và Bộ LĐ-TB&XH cũ), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ.

Ông Tống Hải Nam cùng 5 cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước đã bị khởi tố.

Đồng thời, ngày 19-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với: Lê Thanh Hà (nguyên Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi), Nguyễn Thành Hưng (nguyên Chuyên viên phòng Pháp chế), Phan Thị Thu Trang (nguyên Chuyên viên phòng Pháp chế), Đỗ Vân Hương (Quyền Trưởng phòng Pháp chế), Tạ Thị Thanh Thúy (nguyên Trưởng phòng Pháp chế) về tội nhận hối lộ và Nguyễn Lâm Sơn (kinh doanh dịch vụ Tư vấn pháp lý để "chạy" Giấy phép) về tội môi giới hối lộ.

Kết quả điều tra, mở rộng vụ án xác định Tống Hải Nam- cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án) cùng cấp dưới là Hà, Hương, Thúy, Hưng và Trang có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 và hồ sơ xin cấp Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Những người nêu trên móc nối với Sơn kinh doanh dịch vụ Tư vấn pháp lý để "chạy" giấy phép. Các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền "bôi trơn" cho Tống Hải Nam và các cấp dưới của Nam.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an khai báo, tố giác để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội; điện thoại 0339.468888).

Trước đó, C03 đã khởi tố 15 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ gồm: Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Bá Hoan và ba cựu lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước gồm ông Tống Hải Nam, Cục trưởng; ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng và ông Phạm Viết Hương, Phó cục trưởng, cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

11 bị can còn lại là lãnh đạo, nhân viên của các doanh nghiệp bị khởi tố tội vi phạm quy định về kế toán.