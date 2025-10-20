Bé gái 9 tuổi bị cha dượng đánh: 'Con chỉ mong cha đừng uống rượu, đừng đánh con nữa...' 20/10/2025 16:09

(PLO)- Chúng tôi không thể cầm được nước mắt khi nghe bé gái 9 tuổi bị cha dượng đánh, kể: "Bố Nam hay uống rượu, khi nào uống nhiều đánh con nhiều. Con sợ lắm, đêm ấy, khác với những lần trước, bố chốt cửa đánh, con không chạy ra ngoài được..."

Ngày 20-10, em HTNL (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh)- nạn nhân bị cha dượng bạo hành vẫn đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (tỉnh Nghệ An).

Từng cam kết không tái phạm bạo hành con riêng của vợ

Mẹ của em L là chị Bàn Thị Bình đang đưa hai con nhỏ về quê Sơn La chăm sóc ông bà ngoại nên chưa kịp vào chăm em L.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh (Bệnh viện Đa khoa TP Vinh): Khoảng 11 giờ trưa 19-10, em L được đưa vào viện trong tình trạng có nhiều vết thương hở ở đầu, bầm tím khắp lưng, mông, đùi và chân. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi L hoảng sợ, ngại tiếp xúc…

Em L bị cha dượng đánh gây ra nhiều vết thương trên người.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Đà cho biết thêm trên cơ thể em L còn xuất hiện nhiều vết bầm tím mới, cùng nhiều vết sẹo cũ đã mờ, cho thấy từng bị bạo hành trước đó. Đến chiều nay, sức khỏe em L đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Bệnh viện đã bố trí phòng riêng để em L được điều trị và nghỉ ngơi tốt nhất.

Em L run rẩy kể: “Bố Nam hay uống rượu, khi nào uống nhiều đánh con nhiều. Con sợ lắm, đêm ấy (18-10), khác với những lần trước, bố chốt cửa đánh, con không chạy ra ngoài được. Con chỉ mong bố đừng uống rượu nữa, đừng đánh con nữa..."

Em L đưa đi cấp cứu với vết thương trên đầu.

Trong ký ức của em L, vẫn có những thiện cảm về người cha dượng: “Con nhớ nhất năm ngoái được giấy khen, bố cho đi nhà bóng một lần. Trung thu vừa rồi, bố cũng đưa đi chơi…Con ước bố đừng uống rượu nữa, đừng đánh con nữa và đưa con đi chơi như thế…”.

Trong câu chuyện kể của mình, em L nhiều lần nhắc đến ông bà ngoại, thời gian em ở bên ông bà được yêu thương nhất, được ngủ yên. Giữa lúc em L đang kể chuyện, ông ngoại cháu L gọi điện hỏi thăm sức khỏe và nói “khi nào ông hết ốm sẽ vào Hà Tĩnh đón cháu”. Nghe ông ngoại hỏi thăm, dặn dò em L bật khóc…

Cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cổ Đạm, cho biết năm trước, em L. từng bị bạo hành. Thời điểm ấy, cô giáo chủ nhiệm phát hiện và báo công an. Lần đó, bố dượng cùng mẹ bé đã ký cam kết không tái phạm.

Lời khai ban đầu của cha dượng

Cán bộ UBND xã Cổ Đạm cho biết, sau khi chị Bàn Thị Bình ly hôn chồng đầu thì kết hôn với anh Nguyễn Văn Nam (31 tuổi) có hai con chung và sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm. Thời gian qua, vợ chồng anh Nam, chị Bình làm nông, sinh sống bình thường.

Tối 18-10, em L bị cha dượng đánh đập nhưng không thể chạy trốn vì bị khóa cửa. Sáng hôm sau, bé mở cửa sổ kêu cứu, được hàng xóm và trưởng thôn phát hiện, đưa đến trạm y tế xã.

Em L đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo Công an xã Cổ Đạm, trước khi Nam có hành vi gây thương tích em L thì Nam có uống bia tại nhà mẹ ruột của Nam. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Nam đưa em L về nhà trọ ở thôn Phú Hòa.

Tại cơ quan công an, Nam khai do bực tức vì em L trả lời “không đúng ý”, Nam dùng tay và gậy gỗ đánh liên tiếp vào người bé, sau đó dùng búa đinh tấn công hai lần vào đầu làm bị thương chảy máu. Sau khi gây án, Nam băng bó sơ cho em L rồi đi ngủ.

Cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp Nam.

Sáng hôm sau, Nam đi làm, khóa cửa để em L ở trong nhà một mình. Em L mở cửa sổ kêu cứu, được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu và báo công an. Kết quả giám định cho thấy bé bị nhiều thương tích ở đầu, ngực, tay, đùi, lưng; tinh thần hoảng loạn.

Sau khi gây án, Nam bỏ trốn, lẩn trên mái nhà mẹ ruột. Đến 22 giờ tối 19-10, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện, bắt giữ Nam. Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, ngày 20-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.