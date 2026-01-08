Tử vong vì không biết bị đánh chấn thương sọ não, ở nhà tự điều trị 08/01/2026 19:39

(PLO)- Sau khi bạn uống rượu đánh, nạn nhân không biết bản thân đã bị chấn thương sọ não nên không đi bệnh viện mà ở nhà tự điều trị rồi tử vong.

Ngày 8-1, VKSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hải (43 tuổi, trú thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Nguyễn Đình Hải bị khởi tố.

Theo hồ sơ, chiều 18-12-2025, Hải cùng với chị Bùi Thị Thiết đi đến ngã tư cầu Sở Rượu (thuộc phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) ngồi chơi cùng một số người. Trong đó, có anh Dương Bình Minh (52 tuổi), trú phường Thành Sen. Tại đây, Hải cùng những người có mặt tại đó cùng nhau ngồi chơi, uống rượu.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Hải xin anh Minh điếu thuốc thì anh Minh nói bậy với những lời tục tĩu.

Đồng thời, anh Minh đứng dậy dùng hai tay tấn công vào đầu Hải. Sau đó, anh Minh đứng dậy xoay người hướng về đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thành Sen. Lúc này, do tức giận vì trước đó anh Minh có dùng gạch ném chị Thiết bị thương nên Hải đứng dậy dùng tay phải cầm chiếc ghế mà Hải ngồi để làm hung khí tấn công vào sau đầu anh Minh khiến bị choáng váng.

Chưa dừng lại ở đó, Hải đẩy anh Minh ra ngoài đường và đẩy anh ngã xuống đường với tư thế nằm ngửa. Mặc dù lúc đó nạn nhân có có biểu hiện co giật, phía sau đầu chảy máu, nhưng Hải bỏ mặc và đi về. Sau khi bị thương, anh Minh không đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị mà tự chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, do thương tích nặng và diễn biến xấu của vết thương, đến ngày 30-12-2025, anh Minh tử vong. Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não, xuất phát từ hành vi của Hải.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.