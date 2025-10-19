Công an vào cuộc vụ bé gái lớp 5 nghi bị cha dượng bạo hành 19/10/2025 19:52

(PLO)- Mạng xã hội ngày 19-10 xuất hiện hình ảnh bé gái lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh với nhiều vết thương nghi bị cha dượng bạo hành.

Ngày 19-10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé gái mặc đồng phục học sinh với nhiều vết thương ở vùng lưng và đầu nghi bị cha dượng bạo hành. Vụ việc khiến dư luận bức xúc, lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ trẻ em.

Hình ảnh trên người học sinh lớp 5 có nhiều vết thương nghi bị cha dượng bạo hành.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, bé gái trong ảnh được xác định là em HTNL (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện em L. đang được điều trị tại cơ sở y tế trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm xác nhận sự việc và cho biết em L. sống cùng mẹ ruột và cha dượng. Lãnh đạo xã Cổ Đạm cho biết thêm, Công an xã Cổ Đạm đã vào cuộc, mời những người liên quan lên làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Cán bộ xã cùng giáo viên trường Tiểu học Cổ Đạm đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên tinh thần em L.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.