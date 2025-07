Tòa tuyên án chung thân cha dượng đánh bé trai 5 tuổi tử vong 30/07/2025 16:48

Ngày 30-7, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Trường (24 tuổi) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2024, do có mâu thuẫn nên chị NTNN và anh TVK không chung sống với nhau như vợ chồng nữa, cả hai có 2 con chung là TVKh (SN 2020) và TTKA (SN 2022).

Sau đó, chị N quen biết và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Trường cùng 2 con riêng của chị ở thị xã Tân Châu cũ, tỉnh An Giang.

Khoảng 16 giờ ngày 24-3, bé Kh khóc đòi Trường chở đi tìm mẹ.

Trường tức giận kéo Kh vào phòng ngủ dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào vùng cằm, tai và vùng bụng của bé.

Thấy Kh khóc, van xin Trường đừng đánh, mẹ của Trường đến can ngăn. Do bị đánh chấn thương vùng bụng nên từ ngày 24 đến 25-3, cháu Kh bị sốt nhưng gia đình Trường cũng không đưa Kh đi điều trị.

Đánh con riêng của người tình dẫn đến tử vong, bị cáo Trường nhận án chung thân.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26-3, Trường đang chạy xe máy chở Kh đến nhà trẻ thì Kh ngất xỉu, bất tỉnh.

Trường chở Kh đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong trước khi vào viện.

Sau đó, chị N và Trường đem cháu Kh đến chôn tại nghĩa trang và thông tin cho cha cháu bé biết.

Do nghi vấn nguyên nhân chết của Kh, nên anh K gửi đơn đến Công an phường Long Thạnh, tỉnh An Giang yêu cầu khai quật tử thi và trưng cầu giám định pháp y làm rõ nguyên nhân chết của con trai.

Ngày 27-3, Trường đến cơ quan công an đầu thú về hành vi đánh con riêng dẫn đến cháu tử vong.

Kết luận giám định tử thi cho thấy cháu Kh bị bầm máu ngoài da rải rác nhiều nơi trên cơ thể: Gãy lồi cầu xương hàm, vỡ gan, lách phức tạp.

Nguyên nhân tử vong do sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín gây vỡ gan, vỡ lách...