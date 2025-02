Khai quật tử thi để xác định người bị truy nã cách đây 18 năm 11/02/2025 22:32

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ninh đã khai quật tử thi và xác định đây là người bị truy nã cách đây 18 năm. Do vậy, công an đã ra quyết định đình nã.