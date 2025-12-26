Hai nhóm thanh niên hỗn chiến bằng mã tấu do mâu thuẫn tình cảm ở Củ Chi 26/12/2025 09:27

(PLO)- Do mâu thuẫn tình cảm từ mạng xã hội, hai nhóm thanh thiếu niên hẹn gặp, dùng nhiều hung khí nguy hiểm hỗn chiến khiến một người bị thương nặng.

Ngày 26-12, Công an xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và xích mích trên mạng xã hội, VTKD (19 tuổi) và TTND (20 tuổi) hẹn gặp nhau để giải quyết. Nhóm này sử dụng mạng xã hội kích động, thách thức, hẹn đánh nhau nhằm gây khó khăn cho công tác ngăn chặn từ sớm.

Công an xã Phú Hòa Đông nhanh chóng xác định, triệu tập nhóm người liên quan để xử lý. Ảnh: CACC

Tối 24-12, tại khu vực hẻm đường Hồ Văn Tắng (ấp 6C, xã Phú Hòa Đông), nhóm do VTKD cầm đầu chuẩn bị dao tự chế, mã tấu, gậy sắt đã hỗn chiến với nhóm của BHS.

Trong lúc xô xát, LPC và một số người dùng dao chém nạn nhân. Những người còn lại tiếp tục hành hung khiến nạn nhân bị thương nặng, mất máu cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hòa Đông nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các lực lượng truy xét nóng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã mời làm việc các đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Công an hiện đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định. Ảnh: CACC

Công an xã Phú Hòa Đông nhận định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm tính mạng người khác.

Theo Công an xã Phú Hòa Đông, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.