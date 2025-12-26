Hai nhóm thanh niên hỗn chiến bằng mã tấu do mâu thuẫn tình cảm ở Củ Chi

Ngày 26-12, Công an xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và xích mích trên mạng xã hội, VTKD (19 tuổi) và TTND (20 tuổi) hẹn gặp nhau để giải quyết. Nhóm này sử dụng mạng xã hội kích động, thách thức, hẹn đánh nhau nhằm gây khó khăn cho công tác ngăn chặn từ sớm.
Tối 24-12, tại khu vực hẻm đường Hồ Văn Tắng (ấp 6C, xã Phú Hòa Đông), nhóm do VTKD cầm đầu chuẩn bị dao tự chế, mã tấu, gậy sắt đã hỗn chiến với nhóm của BHS.
Trong lúc xô xát, LPC và một số người dùng dao chém nạn nhân. Những người còn lại tiếp tục hành hung khiến nạn nhân bị thương nặng, mất máu cấp.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hòa Đông nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các lực lượng truy xét nóng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã mời làm việc các đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.
Công an xã Phú Hòa Đông nhận định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm tính mạng người khác.
Theo Công an xã Phú Hòa Đông, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.
Qua vụ việc, Công an xã Phú Hòa Đông khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc tham gia các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội; đồng thời đề nghị thanh thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, không lợi dụng không gian mạng để kích động, lôi kéo nhau vi phạm pháp luật.
Công an xã Phú Hòa Đông khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.