Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: Chuyển phòng, chống ma túy từ thụ động sang chủ động 26/12/2025 12:56

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long yêu cầu toàn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải chuyển từ tư duy thụ động sang chủ động phòng ngừa.

Ngày 26-12-2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Áp lực từ nguồn cung ma túy toàn cầu

Năm 2025, tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguồn cung ma túy toàn cầu có xu hướng tăng, trong đó châu Âu nổi lên như trung tâm sản xuất và trung chuyển ma túy tổng hợp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tam giác Vàng vẫn là nơi sản xuất ma túy lớn trên thế giới. Tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ, mạng xã hội ngày càng phổ biến và tinh vi, gây áp lực lớn đối với công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam.

Trước tình hình này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã làm tốt vai trò đầu tàu, quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ. Đơn vị chủ động tham mưu xây dựng nhiều chủ trương, chính sách lớn về kiểm soát ma túy.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nắm chắc tình hình, xác lập chuyên án với phương châm mở rộng triệt xóa toàn bộ đường dây. Công tác điều tra không chỉ "đánh khúc giữa" mà tập trung làm rõ nguồn cung, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý tận gốc.

Góp phần kéo giảm hơn 24% tội phạm về trật tự xã hội

Năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã điều tra, khám phá 21.998 vụ, bắt giữ 44.354 đối tượng. Cơ quan chức năng thu giữ 276 kg heroin, gần 1,3 tấn cần sa, gần 4,4 tấn và 2,1 triệu viên ma túy tổng hợp.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) tại hội nghị

Công an các địa phương đã triệt xóa hơn 300 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hơn 2.000 đối tượng mua bán. Kết quả này góp phần kéo giảm hơn 24% tội phạm về trật tự xã hội trong năm 2025.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ 58 vụ, 586 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm gần 2,6 tấn và 40.000 viên ma túy tổng hợp, 53 kg heroin, hơn 500 kg cần sa cùng 80 tấn hóa chất, tiền chất.

Ghi nhận thành tích này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vinh dự được Chủ tịch nước Lào tặng Huân chương Tự do hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ hai lần gửi Thư khen. Đơn vị cũng được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Tập trung giảm "nguồn cầu" để chặn đứng ma túy

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao những đột phá của lực lượng, đặc biệt là việc tham mưu sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy và bổ sung giám sát điện tử người nghiện.

Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy rất khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy nhân văn. Làm tốt nhiệm vụ này sẽ giúp nhiều gia đình hạnh phúc, xã hội an toàn hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy

“Một đối tượng nghiện ma túy ở ngoài xã hội sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Nếu làm tốt công tác rà soát, cai nghiện sẽ ngăn chặn được hành vi dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long định hướng.

Về nhiệm vụ tới, Thứ trưởng yêu cầu tập trung đấu tranh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo phương châm không "vo tròn, cắt khúc". Lực lượng cần dựng toàn bộ đường dây, xác định điểm đột phá để bắt hết các đối tượng chủ mưu.

Thứ trưởng Long nhấn mạnh: “Phải đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, chuyển từ thụ động sang chủ động phòng ngừa. Tập trung giải quyết cái gốc, giảm 'nguồn cầu' là chính, từ đó làm tốt công tác giảm cung và giảm tác hại của ma túy”.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu lấy phòng ngừa là chiến lược lâu dài, đẩy mạnh tuyên truyền và quản lý sau cai. Đồng thời, lực lượng cần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ, trước mắt là cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán và Đại hội Đảng toàn quốc.