Ma túy fentanyl cực độc tiếp tục xuất hiện tại Việt Nam và cảnh báo của C04 10/12/2025 11:53

(PLO)- Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) cho biết fentanyl, loại ma túy tổng hợp có độc tính cực mạnh (chỉ cần 2 mg có thể gây tử vong), đã xuất hiện trong nhiều vụ án lớn gần đây.

Ngày 23-11-2025, C04 chủ trì phối hợp Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Nguyễn Anh Tuấn cầm đầu.

Nhóm này sử dụng nhiều xe máy không biển số, gửi tại các tầng hầm chung cư quanh khu vực sinh sống để làm nơi cất giấu ma túy với số lượng lớn.

Dùng xe máy không biển số làm nơi giấu ma túy

Khám xét ba trong bốn xe máy, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại ma túy khác nhau. Đáng chú ý nhất là sáu lọ dung dịch lỏng trong suốt, giám định xác định là fentanyl – loại ma túy tổng hợp có độc tính rất cao, gây nhiễm độc chỉ với lượng tiếp xúc cực nhỏ qua da hoặc đường hô hấp.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn, cơ quan điều tra thu giữ thêm dụng cụ, vật chứng liên quan việc pha trộn fentanyl. Tuấn khai nhận đã mua 10 lọ fentanyl, trộn với cocain và banking soda để tạo thành dạng rắn cho người sử dụng đốt nóng và hút khói nhằm tăng độ “phê”. Khi bị bắt, Tuấn đã sử dụng bốn lọ, còn sáu lọ chưa kịp tiêu hủy.

Theo C04, nhóm của Tuấn hoạt động rất kín kẽ. Ma túy được ngụy trang, đặt tại một vị trí an toàn, chụp ảnh và gửi cho người mua. Người mua đến lấy theo hướng dẫn, còn việc thanh toán thực hiện qua tài khoản ngân hàng không chính chủ để hạn chế truy vết.

Việc sử dụng hàng loạt xe máy không biển số gửi tại nhiều tầng hầm chung cư, bãi xe, hầm căn hộ… cho thấy thủ đoạn lập “kho ma túy di động” đang trở thành xu hướng mới nhằm tránh bị phát hiện khi cất giấu ma túy tại nơi ở.

Fentanyl đã len lỏi, gây hậu quả nghiêm trọng

Không chỉ xuất hiện trong vụ án C04 khám phá ngày 23-11-2025, fentanyl từng gây hậu quả nghiêm trọng trước đó.

Ngày 9-11-2024, Công an xã Dương Xá, huyện Gia Lâm (đơn vị hành chính cũ), TP Hà Nội phát hiện vụ tổ chức sử dụng ma túy tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Vụ việc khiến hai người tử vong do “sốc” ma túy. Hiện trường thu giữ 12 lọ fentanyl.

Tháng 4-2025, C04 ban hành văn bản cảnh báo các đơn vị về nguy cơ fentanyl xâm nhập vào Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ các nguồn ma túy pha trộn không rõ nguồn gốc.

Theo C04, fentanyl là chất giảm đau nhóm opioid có hiệu lực rất mạnh, gấp 100 lần morphine và 50 lần heroin. Trong điều trị y tế, fentanyl được sử dụng có kiểm soát. Tuy nhiên, fentanyl tổng hợp bất hợp pháp có thể gây tử vong nhanh, nhất là khi người sử dụng không biết ma túy mình dùng bị pha lẫn fentanyl.

Đáng chú ý, chỉ cần tiếp xúc qua da, mắt, mũi hoặc hít phải hơi bột – dung dịch chứa fentanyl có thể bị nhiễm độc. Vì vậy bắt buộc phải trang bị đầy đủ khẩu trang chuyên dụng, kính bảo hộ và găng tay y tế dày khi tiếp xúc và đặt trong hộp chuyên dụng cảnh báo nguy hiểm...