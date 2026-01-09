Đột kích 2 'lò' giết mổ chó, lộ đường dây trộm chó liên tỉnh 09/01/2026 11:57

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ nhiều người trong đường dây trộm, giết mổ và tiêu thụ chó với số lượng đặc biệt lớn.

Ngày 9-1, thông tin từ Phòng PC02 Công an tỉnh Tây Ninh đã phá thành công chuyên án, triệt xóa toàn bộ đường dây hoạt động phạm tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” do Nguyễn Thanh Xuân cùng đồng bọn thực hiện và đang tạm giữ hình sự các nghi phạm có liên quan để tiếp tục điều tra.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Xuân (46 tuổi, xã Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long; hiện cư trú tại phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) thuê hai căn nhà nguyên căn trên địa bàn xã Đức Lập và phường Ninh Thạnh để tổ chức thu mua chó do các đối tượng trộm chó nơi khác mang đến.

Lực lượng Công an phát hiện nhiều con chó đã giết mổ, làm sạch để tủ đông. Ảnh: CA

Tại các điểm này, Xuân bố trí người canh giữ, cảnh giới; khi chó được đưa đến thì tiến hành cân xác định khối lượng, sau đó tổ chức giết mổ, làm sạch, đóng thùng, bảo quản đông lạnh và vận chuyển bằng ô tô tải đi tiêu thụ.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án. Tại căn nhà không số trên đường số 19, kênh 12, xã Đức Lập, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Minh Triệu (33 tuổi), Phan Trung Chánh (44 tuổi) và Trần Quốc Khôi (48 tuổi) điều khiển xe ô tô biển số 62A-479.52 chở 19 con chó đã chết, tổng khối lượng 285kg, đến giao cho các đối tượng giết mổ. Kiểm tra tại chỗ, công an phát hiện thêm 10 con chó đã giết mổ, làm sạch, cất trong tủ đông lạnh, tổng khối lượng 103kg.

Cùng thời điểm, tại căn nhà không số trên đường Bàu Năng – Chà Là, khu phố Ninh Bình, phường Ninh Thạnh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Minh Mần (25 tuổi) và Phạm Văn Mười Hai (49 tuổi) đang giết mổ 47 con chó đã chết, tổng cân nặng 559kg. Mở rộng kiểm tra, công an phát hiện thêm 57 con chó đã chết, tổng khối lượng 688kg, được cất giấu trong hai tủ đông lạnh tại địa điểm này.

Công an phát hiện nhiều dụng cụ dùng để bắt chó. Ảnh: CA

Tổng tang vật bị tạm giữ gồm 66 con chó đã chết, tổng khối lượng 844kg và 67 con chó đã giết thịt, tổng khối lượng 791kg. Ngoài ra, công an còn thu giữ 3 tủ đông lạnh, bình gas, máy làm sạch lông chó, cân lò xo, 2 xe ô tô, 4 xe mô tô, 6 điện thoại di động cùng nhiều bộ phận súng điện tự chế dùng để bắn chó và các tang vật liên quan khác.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định.