Trộm vàng của gia đình, tạo hiện trường giả, bán lấy tiền chơi trò đỏ đen 09/01/2026 13:25

(PLO)- Sau khi trộm gần 10 chỉ vàng của gia đình, Vi Văn Hạnh tạo hiện trường giả rồi mang vàng đi bán để nộp vào tài khoản và chơi trò đỏ đen.

Ngày 9-1, Công an xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vi Văn Hạnh (26 tuổi, trú bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu) về tội trộm cắp tài sản.

Tang vật Hạnh trộm vàng của gia đình. Ảnh: CA

Theo đó, ngày 1-1, mẹ của Hạnh phát hiện bị mất gần 10 chỉ vàng, là tài sản của gia đình tích góp nhiều năm cùng với số vàng của con gái gửi về nhờ mẹ cất giữ. Đây là lần đầu tiên ở bản Kẻ Nính xảy ra vụ mất trộm tài sản lớn khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Ngày 1-1, mẹ của Hạnh đến Công an xã Quỳ Châu trình báo sự việc. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã làm rõ, bắt giữ Hạnh khi Hạnh đang lẩn trốn tại xã Quế Phong.

Vi Văn Hạnh bị bắt giữ, khởi tố bị can.

Hạnh khai, để có tiền đánh bạc, tiêu xài cá nhân, Hạnh báo với gia đình đang đi làm ở Quế Phong rồi bắt xe về Quỳ Châu đột nhập vào phòng ngủ gia đình mình lấy trộm gần 10 chỉ vàng.

Số vàng trên Hạnh đem bán được 150 triệu đồng rồi nạp vào tài khoản và xoay ngang điện thoại đánh bạc trên mạng, bị thua sạch. Quá trình thực hiện hành vi, Hạnh còn dựng hiện trường giả nhằm đối phó với gia đình và công an.