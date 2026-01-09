Người đàn ông bị truy nã đặc biệt bị bắt sau 17 năm lẩn trốn 09/01/2026 22:04

(PLO)- Đến thời điểm bị bắt, Dương Hồng Nhật đã trốn truy nã được gần 17 năm.

Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 9-1, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bắt giữ Dương Hồng Nhật (42 tuổi) trốn truy nã gần 17 năm.

Dương Hồng Nhật (trái) bị bắt sau gần 17 năm trốn truy nã. Ảnh: CA

Nhật là đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị Công an huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ) truy nã về hành vi “cùng đồng bọn dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản” vào năm 2009.

Sau thời gian dài truy tìm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ truy nã thuộc phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) xác định có một người đàn ông đang sinh sống trong chòi rẫy nằm sâu trong các ngọn đồi thuộc địa phận xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai, có nhận dạng trùng với Dương Hồng Nhật.

Sau khi theo dõi, xác minh xác định đúng là Dương Hồng Nhật đang bị truy nã, các trinh sát phối hợp cùng Công an xã La Ngà đã bao vây, khống chế bắt giữ thành công Nhật.

Theo cơ quan công an, Nhật chọn nơi có địa hình hiểm trở nhiều đồi núi và đi lại khó khăn cách khu dân cư hơn 15 km để lẩn trốn.

Trong nhà Nhật lắp nhiều camera và nuôi rất nhiều chó để đề phòng người lạ đến gần. Khi nghe tiếng chó sủa Nhật sẽ chạy ra vườn cây để trốn và quan sát. Chỉ đến khi cảm thấy an toàn mới trở về chòi.

Ngoài ra, trong thời gian lẩn trốn, Nhật còn thay tên đổi họ để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.