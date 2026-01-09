Gặp voi 'ngà lệch' thong dong đi dạo, người dân bỏ xe máy chạy thoát thân 09/01/2026 18:16

(PLO)- Khi thấy con voi lớn đi trên đường, người dân hoảng hốt bỏ xe máy chạy thoát thân vì sợ voi tấn công,

Ngày 9- 1, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một con voi "ngà lệch" hiếm gặp thong dong đi dạo trên tuyến đường thuộc xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Clip con voi "ngà lệch" đi dạo trên đường.

Theo hình ảnh trong clip, con voi có một ngà hướng lên, ngà còn lại cong xuống, hay thường gọi là voi "ngà lệch”, thong dong trên tuyến đường thuộc xã Trị An. Người dân đi xe máy thấy vậy đã dừng lại, vội vàng bỏ xe chạy bộ. Một số xe ô tô trên đường cũng dừng lại.

Voi "ngà lệch" không đuổi theo tấn công người mà chỉ tiếp tục di chuyển.

Người dân bỏ xe máy chạy thoát thân khi gặp voi "ngà lệch" trên đường. Ảnh: Cắt từ clip.

Lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai cho biết, thời gian qua, voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu vực bìa rừng và một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Trị An.

Lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực, tránh tiếp cận hoặc gây xung đột với voi nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.