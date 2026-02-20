Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ 20/02/2026 17:58

Nhân dịp tham gia đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa Bình về Dải Gaza, ngày 19-2 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Washington (Mỹ), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge A. Colby.

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi tiếp. Ảnh: THẾ TOÀN.

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Mỹ đã tổ chức thành công cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza và khẳng định, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng, nhất là về kinh tế - thương mại.

Mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác hơn nữa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, góp phần duy trì an ninh, hoà bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định thời gian qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh Mỹ đã phối hợp hiệu quả trong triển khai các nội dung hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước, nổi bật trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, giáo dục và đào tạo...

Bộ trưởng Phan Văn Giang cảm ơn những hỗ trợ của Mỹ trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh tại Việt Nam và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge A. Colby trân trọng cám ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn và gửi lời chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, mong muốn sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Bộ Chiến tranh Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh, giáo dục và đào tạo...

Bộ trưởng Phan Văn Giang, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký kết, trong đó có “Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh” đã ký vào tháng 10-2025; sớm hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Việt Nam tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA), đồng thời, mong muốn Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Thời gian tới, cùng với tăng cường hợp tác trong khắc phục hậu quả chiến tranh, Việt Nam và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác vì hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.