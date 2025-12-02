Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào 02/12/2025 18:13

Ngày 2-12, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tại Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng nhận thấy trong 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quân đội và nhân dân Lào đã đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay.

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone bày tỏ, chia sẻ trước những thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân Việt Nam do bão lũ vừa qua; đồng thời chúc mừng những thành tựu nổi bật và toàn diện của Việt Nam thời gian qua.

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định Lào luôn ghi nhớ, tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và những đóng góp hết sức to lớn của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định Lào luôn ghi nhớ, tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và những đóng góp hết sức to lớn của Việt Nam dành cho Lào.

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hỗ trợ và đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Lào trong thực hiện nhiệm vụ tham gia tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Trên cơ sở kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa hai Bộ Quốc phòng đã ký kết ngày 1-12 trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung hợp tác, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; trước mắt là chuẩn bị phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước, tăng cường kết nối thương mại, mở rộng thị trường đầu tư, nhất là tại khu vực biên giới…

Tại cuộc hội đàm ngày 1-12 giữa Tổng Bí thư, Bộ Quốc phòng Việt Nam được giao là đầu mối chủ trì triển khai hai nhiệm vụ: xây dựng khu di tích tổ chức Đại hội lần thứ nhất Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Houaphanh.

Đề xuất phương án đặt bia tại các điểm thuộc di tích Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào (Đường 559), xây dựng tuyến đường trờ thành điểm du lịch lịch sử.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone nhất trí Bộ Quốc phòng Lào sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin, hỗ trợ các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ này.