Ông Zelensky hé lộ ranh giới 'thỏa hiệp' với Nga 20/02/2026 19:41

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng "thỏa hiệp thực sự" với Nga, coi ranh giới tiền tuyến là một nhượng bộ lớn, đồng thời bác bỏ cái mà ông gọi là "tối hậu thư" của Moscow.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Kyodo News, công bố ngày 20-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev đã sẵn sàng cho "những thỏa hiệp thực sự" trong tiến trình đàm phán hòa bình, song kiên quyết không chấp nhận các điều kiện làm tổn hại đến chủ quyền quốc gia.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Moscow vẫn đang lâm vào bế tắc, do Nga tiếp tục duy trì các yêu sách tối đa, bao gồm yêu cầu Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass (miền đông Ukraine) - lập trường mà Kiev kiên quyết bác bỏ.

"Chúng tôi sẵn sàng cho những thỏa hiệp thực sự. Tuy nhiên, đó không thể là những thỏa hiệp phải đánh đổi bằng nền độc lập và chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các thỏa hiệp với Mỹ" - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Tổng thống Zelensky cho rằng việc Ukraine chấp nhận thảo luận ngừng bắn đã là một nhượng bộ, đồng thời khẳng định Kiev sẵn sàng đàm phán trên cơ sở giữ nguyên ranh giới tiền tuyến hiện nay, không rút quân.

"Việc chúng tôi đứng nguyên tại vị trí hiện tại đã là một thỏa hiệp lớn. Họ đã kiểm soát gần 20% lãnh thổ của chúng tôi và hiện tại, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về hòa bình dựa trên nguyên tắc này" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine đặt sự tương phản giữa lập trường này với quan điểm của Moscow, đồng thời cho rằng phía Nga chưa đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào thực chất.

"Họ thực sự sẵn sàng cho điều gì? Họ nói rằng sẽ không chiếm thêm lãnh thổ của chúng tôi, nhưng đó chẳng khác nào một sự đe dọa. Giống như việc nói: ‘Chúng tôi sẽ không giết các vị, với điều kiện các vị giao nộp mọi thứ’" - ông Zelensky đặt vấn đề.

"Đó là một tối hậu thư" - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine sẵn sàng xem xét các thỏa hiệp, nhưng chỉ khi những thỏa hiệp đó bảo vệ được chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lực lượng vũ trang và công dân nước này.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Vấn đề lãnh thổ hiện vẫn là rào cản cốt lõi trong các cuộc đàm phán, theo tờ Kyiv Independent.

Washington đã đưa ra các phương án thay thế, bao gồm việc thiết lập một khu vực kinh tế tự do tại vùng bị ảnh hưởng từ chiến sự. Dẫu vậy, ông Zelensky cho biết cả Nga và Ukraine bên đều chưa thể hiện sự ủng hộ rõ rệt đối với đề xuất này.

Vòng đàm phán gần nhất diễn ra vào ngày 18-2 cũng không đạt được bất kỳ bước đột phá nào về vấn đề lãnh thổ.