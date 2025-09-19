Clip, hình ảnh cực hiếm về những đàn voi hoang dã ở Đồng Nai 19/09/2025 19:36

(PLO)- Những hình ảnh đàn voi hoang dã có cả gần chục con đi lại thong dong tìm kiếm thức ăn trong khu rừng tại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 19-9, UBND tỉnh Đồng Nai, Cục Lâm nghiệp phối hợp với tổ chức Humane World for Animals (Thế giới Nhân đạo cho động vật) tổ chức khai mạc chương trình Tuần lễ Bảo tồn voi năm 2025 (diễn ra từ 17 đến 21-9-2025).

Ông Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đi đầu) cùng bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (áo tím) trong buổi khai mạc. Ảnh: HB.

Tham dự có ông Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp -Môi trường); bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; cùng lãnh đạo sở ngành, địa phương và đại diện 13 quốc gia có voi châu Á.

Đàn voi trong rừng ở tỉnh Đồng Nai. Video do tổ chức Humane World for Animals cung cấp.

Theo ban tổ chức, hiện Việt Nam có gần 200 cá thể voi hoang dã sống trong các sinh cảnh rừng bị chia cắt và đứng trước nguy cơ mất đi quần thể voi hoang dã. Để giảm thiểu xung đột voi – người, tổ chức Humane World for Animals đang phối hợp với ngành chức năng Trung ương và địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo tồn quần thể voi hoang dã.

Riêng tỉnh Đồng Nai, năm 2019 cơ quan quản lý xác định được số lượng voi hoang dã còn khoảng 25-27 con.

Hình ảnh voi hoang dã trong rừng của tỉnh Đồng Nai được tổ chức Humane World for Animals chụp được.

Một đàn voi hoang dã gần 10 cá thể, trong đó có cả cá thể con. Ảnh chụp vào tháng 3-2023.

Một chú voi khổng lồ đi kiếm ăn gần khu dân cư.

Những chú voi đi thong dong trong rừng. Ảnh chụp tháng 4-2023.

Hai chú voi trưởng thành tại một con đường mòn trong rừng. Ảnh chụp tháng 5-2023

Một chú voi ngà dài: Ảnh chụp tháng 3-2023.

Voi lệch ngà, một trong những con voi nổi tiếng trong rừng. Ảnh chụp vào tháng 4-2023.