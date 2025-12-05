Người dân Phú Yên cũ gom nhu yếu phẩm hỗ trợ Lâm Đồng 05/12/2025 09:23

(PLO)- Dù vừa trải qua trận lũ lịch sử nhưng khi nghe tin Lâm Đồng xảy ra lũ lụt, có vùng bị cô lập, người dân tỉnh Phú Yên cũ đã kêu gọi nhau cùng hỗ trợ.

Ngày 5-12, chị Đặng Thị Thu Thảo (ngụ xã Tuy An Đông, Đắk Lắk) cho biết bà con trong xã vừa gom góp được chút ít gạo, mì tôm… gửi đến khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Lâm Đồng.

Người dân Phú Yên cũ tập kết hàng hóa gửi bà con Lâm Đồng. Ảnh: T.S

Theo chị Thảo, khu vực Phú Yên cũ mới vừa trải qua trận lũ lịch sử, chịu rất nhiều mất mát, đau thương. Trong thời gian qua, bà con vùng lũ đã nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ, động viên từ bà con mọi miền Tổ quốc.

Vì vậy, khi biết tin bà con tỉnh Lâm Đồng gặp khó khăn vì lũ lụt, người dân tại xã Tuy An Đông đã kêu gọi, cùng chung tay để hỗ trợ.

“Những ngày sau mưa lũ, bà con chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của bà con khắp mọi miền Tổ quốc. Sự hỗ trợ không chỉ là lương thực, gạo, quần áo… mà đó còn là ân tình ấm áp, là tinh thần lá lành đùm lá rách. Nay nghe tin Lâm Đồng bị ngập, có vùng bị cô lập, chúng tôi dù còn rất khó khăn nhưng quyết tâm hỗ trợ để bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn này” - chị Thảo nói.

Chị Thảo cho biết đêm 4-12, chị đã gửi gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác đến Lâm Đồng để kịp nấu cơm, gửi bà con vùng cô lập. Khoảng 10 giờ hôm nay, chị Thảo tiếp tục gửi chuyến hàng cứu trợ thứ hai ra Bình Thuận.

“Hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu những vất vả khi bị cô lập trong mưa lũ. Vì vậy, gom được bao nhiêu, chúng tôi cố gắng chuyển đi bấy nhiêu, làm sao để nhu yếu phẩm đến nhanh nhất với bà con vùng lũ” - chị Thảo nói.

Trước đó, từ 19 giờ ngày 3-12 đến 8 giờ ngày 4-12, tỉnh Lâm Đồng đã hứng chịu những trận mưa trên 200 mm và xảy ra lũ lụt nhiều nơi. Hiện, có ít nhất 1.705 căn nhà bị ngập, hàng trăm hộ dân đã được sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk (khu vực tỉnh Phú Yên cũ), từ ngày 19 đến 21-11, đã xảy ra trận mưa lũ lịch sử khiến 63 người chết, tám người mất tích.

Trận mưa lũ lịch sử tại Đắk Lắk đã khiến người dân gần như trắng tay vì nhiều tài sản bị cuốn trôi, 150.000 căn nhà bị ngập, hàng triệu trâu, bò, gia cầm… bị trôi, ước thiệt hại trên 5.500 tỉ đồng.