Người đàn ông Tây Ban Nha kết thúc hành trình đạp xe 22.000 km tại Đà Nẵng 25/12/2025 14:15

(PLO)- Người đàn ông Tây Ban Nha kết thúc hành trình đạp xe 22.000 km và tặng chiếc xe cho Quỹ Yêu Gò Nổi (TP Đà Nẵng), gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, lan tỏa nhận thức cộng đồng về phòng, chống ung thư.

Sáng 25-12, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Vĩnh Đức (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình Hành trình mang giọt nước về Việt Nam, tổng kết hành trình đạp xe gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo và lan tỏa nhận thức cộng đồng về phòng, chống ung thư.

Người đàn ông Tây Ban Nha kết thúc hành trình đạp xe 22.000 km.

Chương trình do BVĐK Vĩnh Đức phối hợp với Tổ chức Giọt Nước (Cộng hòa Pháp) tổ chức, không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch y tế nhân văn, bền vững – nơi y học gắn liền với cộng đồng và trách nhiệm xã hội.

Tham dự chương trình có bác sĩ Jeremy, đại diện Tổ chức Giọt Nước; ông Nguyễn Đình Chỉ, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần BVĐK Vĩnh Đức; đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi cùng đông đảo cán bộ y tế, các vận động viên, đơn vị tài trợ, phối hợp.

Bác sĩ Jeremy, đại diện Tổ chức Giọt Nước.

Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của ông Marino Juan, vận động viên xe đạp người Tây Ban Nha. Ông Marino là người khởi xướng hành trình đạp xe xuyên lục địa vì cộng đồng.

Bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc BVĐK Vĩnh Đức, cho biết suốt hơn 20 năm qua, bệnh viện đã đồng hành cùng Tổ chức Giọt Nước trong nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua nghịch cảnh bệnh tật.

Trước đây, hai bên đã xây dựng mối quan hệ gắn bó thông qua các chương trình tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tập, đào tạo điều dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Khi biết đến dự án đạp xe xuyên quốc gia của ông Marino Juan, BVĐK Vĩnh Đức đã theo dõi, đồng hành, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại TP Huế và Đà Nẵng trong suốt hành trình.

BVĐK Vĩnh Đức và Quỹ Yêu Gò Nổi được thị trưởng TP Massamagrell (cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha) trao tặng huy chương danh dự cho những đóng góp và đồng hành, thông qua ông Marino.

"Chúng tôi vô cùng cảm phục tinh thần, sức bền và ý chí của ông Marino Juan – người đã một mình vượt gần 20.000 km trong suốt gần 11 tháng để lan tỏa thông điệp nhân văn về phòng, chống ung thư. Đó là hành trình của lòng nhân ái và sự sẻ chia không biên giới", theo bác sĩ Trần Công Ân.

Dịp này, ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, em Nguyễn Thị Kim Lan (mồ côi mẹ vì ung thư gan, cha mắc bệnh về mắt, bà nội già yếu) và chị Phan Thị Bích Lực (chồng mất sớm, một mình nuôi bốn con) mỗi người được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Trao tặng quà cho người nghèo.

Ngoài ra, Quỹ Mang giọt nước về Việt Nam cũng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Văn 54 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.